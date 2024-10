La Cámara de Representantes aprobó el proyecto enviado por el gobernador, que contiene el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, Administración Central y Organismos Descentralizados, para el Ejercicio Financiero 2025, establecido en 3.107.874.111.000 pesos.

De acuerdo con esta ley las erogaciones se destinarían a las finalidades de administración y control fiscal; legislación, justicia y culto; apoyo a gobiernos municipales; seguridad; salud; bienestar social; cultura y educación; ciencia y tecnología; y desarrollo de la economía; entre otras.

En el momento previo a la votación, la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, Suzel Vaider, se refirió al presupuesto como «la columna vertebral de las políticas públicas que lleva adelante la Renovación, en beneficio de todos y cada uno de los misioneros, ya que prevé cuáles son los recursos con los que contará la administración de la provincia, y explica cómo se usarán esos recursos».

«Lo que se expone en el presupuesto es la decisión política del Frente Renovador de la Concordia que gobierna nuestra provincia, por determinación del pueblo de Misiones», enfatizó.

Dijo que se trata de «una herramienta vital de la Constitución, que da previsibilidad para organizar la tarea en cada una de sus áreas, y permitirá responder las demandas ciudadanas, garantizar la prestación de servicios esenciales y establecer el marco económico para el desarrollo sostenido de la provincia».

Aseguró que esta ley «viene a reafirmar el modelo de equilibrio fiscal y coherencia del gobierno provincial, sobre la base de políticas de estado serias y responsables, que redundan en un aprovechamiento virtuoso de los recursos, con un arraigo poblacional y con un progreso genuino».

“Estos indicadores, medidos, son resultados que muestran cómo el Estado misionero continúa robusto, con una sólida y visible reducción de la deuda pública, que cuida y asigna los recursos de manera acertada”, manifestó.

Afirmó que este presupuesto muestra cómo el Frente Renovador de la Concordia propone seguir gestionando, incluso en las adversidades nacionales e internacionales, en pos de la inclusión económica y social de los Misioneros”.

Por otra parte, también fue sancionado el Presupuesto de Gastos e Ingresos Varios de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones para el Ejercicio Financiero 2025, así como también la correspondiente reestructuración del presupuesto actual.

El presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad, al presentar el proyecto, dijo que esta previsión «acompaña al Presupuesto del Poder Ejecutivo, haciendo un esfuerzo en las distintas partidas presupuestarias para atender la demanda de las necesidades de esta Cámara en lo relativo a las inversiones salariales e inversiones administrativas, tratando de mantener operativos todos los rubros».

En el Recinto, Vaider dijo que el presupuesto «tiene el objetivo de sostener este espacio legislativo, patrimonio de todos los misioneros, y prevé un incremento del 99,6% de los cuales, el 81,64% está destinado a la partida de personal de esta Legislatura».

«Esta Cámara de Representantes es vanguardia por la implementación de sistemas de gestión reconocidos como lo son las Normas ISO, que generan orden y transparencia en los procesos, lo que resulta en la confianza de la sociedad hacia esta forma de hacer política».

Concientización y reunificación

La Legislatura instituyó el 16 de octubre de cada año como Día Provincial de la Concientización sobre el Síndrome de Rett, y estableció como herramienta de difusión la iluminación de monumentos y edificios públicos con el color violeta, durante la noche de ese día.

El autor de la iniciativa, diputado Martín Cesino, en los fundamentos del proyecto explicó que «el Síndrome de Rett es un grave desorden neurológico no degenerativo, que afecta principalmente a niñas y mujeres».

«Afecta la forma en que se desarrolla el cerebro y causa una pérdida progresiva de las habilidades motoras y del habla», amplió.

En la sesión, la diputada Heidy Schierse reseñó que «instituir el 16 de octubre de cada año como el Día provincial de la Concientización sobre el Síndrome de Rett en nuestra provincia, es un proyecto que nace de la profunda convicción de que, como sociedad, tenemos el deber de acompañar, visibilizar y ofrecer un espacio de comprensión y apoyo a quienes viven con esta condición y, sobre todo, a su familia».

«Es fundamental que la población conozca los signos y síntomas que nos llevan a sospechar de la presencia del síndrome para así arribar a un diagnóstico certero; también promover la solidaridad, la investigación científica y el acceso a tratamientos especializados que puedan mejorar significativamente la vida de estas personas. El 16 de octubre será una fecha para agendar y debe servirnos de recordatorio sobre la importancia de trabajar en conjunto para ofrecer respuestas eficaces, inclusivas y humanas», manifestó la legisladora.

En tanto, el neurólogo infantil, Amin Gauto, explicó que «hay aproximadamente unas 15 familias misioneras afectadas, pero al ser una enfermedad tan poco frecuente, lo que no se conoce no se diagnostica, y si no se diagnostica no se trata, entonces de ahí la importancia de llevar a cabo eventos de concientización para que los pediatras de Atención Primaria, los médicos generales que primero llegan a los pacientes, y a los controles, tengan conocimiento de esta patología y sepan cuándo derivar los pacientes al neurólogo, a un especialista capacitado en el tratamiento de todas estas patologías».

Sandra Delgado, representante de la Fundación Familias Rett Misiones, señaló que «el síndrome de Rett es una enfermedad poco frecuente pero que requiere la atención de especialistas, y es muy escasa la difusión de esta enfermedad, y nosotros hace aproximadamente doce años empezamos a trabajar en la difusión y en la concientización del síndrome de Rett».

«Esta ley significa un gran beneficio, y estamos muy emocionados, porque la verdad que trabajamos muchísimo acá en la provincia de Misiones para difundir y dar a conocer acerca de este síndrome», expresó.

Por otra parte, la Legislatura aprobó el proyecto presentado durante su gestión por el ex legislador Mario Lindemann, mediante el cual se instituyó la Fiesta Provincial de la Reunificación Alemana, que se realiza en el mes de octubre, alternando cada año su lugar de realización en distintos municipios de la provincia.

El término “Reunificación Alemana” se refiere a los cambios políticos y sociales acontecidos durante 1989 y 1990, que concluyeron en la adhesión de la antigua República Democrática Alemana (RDA) bajo la jurisdicción de la República Federal de Alemania (RFA). El proceso dio como resultado una sola Alemania. Este período histórico también se conoce como unificación alemana o unidad alemana.

En el Recinto, la diputada Carolina Butvilofsky se refirió a la iniciativa y dijo que «esta fiesta es un evento que trasciende lo meramente cultural para convertirse en un símbolo de unidad y fraternidad. Se celebra la conmemoración de uno de los hechos más significativos del siglo XX, y hemos transformado ese día en un símbolo de unidad, un recordatorio de que, a pesar de las divisiones y desafíos del pasado, la esperanza y la solidaridad siempre prevalecen».

«Hoy celebramos la unidad, no solo de una nación, sino de una comunidad que se nutre de su diversidad, y la fuerza de nuestra historia nos impulsa a seguir adelante, a construir puentes y a sembrar la semilla de la integración y la paz», agregó.

En tanto, Norberto Weigerstorfer, integrante de la Colectividad alemana, dijo que esta iniciativa «es muy importante para toda la colectividad alemana de la provincia de Misiones. Nosotros venimos festejando hace 31 años el día de la Unidad alemana, la reunificación de Alemania, que se produjo el 3 de octubre de 1990; esta festividad se realiza en distintos puntos de la provincia de Misiones las sedes son itinerantes y el pasado 6 de octubre estuvimos reunidos en General Alvear celebrando la 31° edición».

«La fiesta tiene un historial muy importante en la provincia porque hay una gran cantidad de inmigrantes alemanes, y este reconocimiento creo que va a ser motivador para seguir manteniendo la cultura, y las tradiciones del pueblo alemán en Misiones», concluyó.