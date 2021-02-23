Dando continuidad al Plan Estratégico ampliado de Inmunización contra el COVID-19, este martes abrieron sus puertas los vacunatorios de los 30 municipios designados para inmunizar al grupo de mayores de 65 años en adelante.
La jornada comenzó desde las 8:00 y hasta el momento ya se inmunizó el 50 por ciento de los adultos mayores de dicha franja etaria que fueron convocados para inmunizarse en los 30 vacunatorios.
Los puestos de vacunación
• POSADAS: POLIDEPORTIVO FINITO GEHRMANN
• GARUPA: POLIDEPORTIVO ÑU PORA
• OBERA: POLIDEPORTIVO IAN BARNEY
• APOSTOLES: COMPLEJO EXPO YERBA
• LEANDRO N ALEM: POLIDEPORTIVO CLUB GERMANO
• PUERTO IGUAZÚ: CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES DEL IGUAZÙ
• ELDORADO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL UNIVERSITARIO DE ELDORADO
• SAN VICENTE : COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL VERON GALLARDO
• PUERTO RICO: PASEO MI SOLAR
• JARDIN AMERICA: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE JARDIN AMERICA
• CAMPO GRANDE; POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
• ARISTOBULO DEL VALLE: CLUB DE ABUELOS DE ARISTOBULO DEL VALLE
• 25 DE MAYO: CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO CIC
• MONTECARLO: CASA DE LA HISTORIA Y LA CULTURA DEL
BICENTENARIO
• PUERTO PIRAY: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PTO PIRAY
• CERRO AZUL: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CERRO AZUL
• CAMPO VIERA: CASA DE LA HISTORIA Y LA CULTURA DEL BICENTENARIO
• CONCEPCION DE LA SIERRA: CASA DE LA CULTURA DE CONCEPCION DE LA
SIERRA
• SAN JAVIER: SALON SUM LOS LAPACHOS
• SAN IGNACIO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
• SANTO PIPO: CENTRO DE LA CULTURA
• ANDRESITO: CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO CIC
• BERNARDO DE IRIGOYEN: SALON SUM DE GENDARMERIA NACIONAL
• SAN PEDRO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN PEDRO
• EL SOBERBIO: SALON BIBLIOTECA POPULAR "GABRIELA MISTRAL"
• PANAMBI: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PANAMBI
• SAN JOSE: SALON DEL AGUA POTABLE DE SAN JOSÉ
• WANDA: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE WANDA
• PTO. ESPERANZA: SUM HOSPITAL DE PTO. ESPERANZA
• PTO. LIBERTAD: SALON CULTURAL DE PTO. LIBERTAD
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