La provincia de Misiones avanza con un proyecto de gran magnitud para repoblar al yaguareté, el mayor felino de América y especie clave en la selva paranaense. Se trata de un trabajo científico y de conservación complejo, liderado por los investigadores del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), junto a la cartera de Ecología y organizaciones dedicadas a la preservación de la fauna, explicó la presidenta del organismo, la magister Viviana Rovira.

Desde el IMiBio, detalló Viviana Rovira, se está llevando adelante un trabajo exhaustivo de inventario de especies. En este sentido, el Dr. Emanuel Grassi, director ejecutivo del Instituto, precisó que «tenemos un registro total de 21.942 especies», entre ellas aves, plantas, peces y, por supuesto, el yaguareté.

Grassi subrayó que la provincia apuesta a fortalecer la población de este felino en su territorio. La iniciativa se desplegará en la Reserva de Biósfera Yabotí y el Parque Provincial Esmeralda, dos de los espacios más valiosos del Bosque Atlántico. El plan contempla cría, reintroducción, monitoreo y seguimiento de ejemplares, con el objetivo de restaurar el equilibrio natural de los ecosistemas misioneros.

En paralelo, ya se realizaron estudios de impacto ambiental en la zona y trabajos de mejoramiento de caminos, suelos y cursos de agua. «Presentamos el expediente y estamos a la espera de las autorizaciones para comenzar», indicó.

El proceso

Grassi explicó que junto al Ministerio de Ecología se viene desarrollando desde hace años un monitoreo constante de la especie y se tiene registro de la presencia de un macho en la zona de la Biósfera Yabotí. «Lo que buscamos ahora es traer una hembra nativa para conformar una pareja. Se generarán los recintos adecuados para que pueda producirse la cópula. Una vez cumplido ese proceso, el macho será liberado y la hembra quedará en los recintos para llevar adelante la gestación en un entorno donde conviva con la biodiversidad», detalló.

Una especie clave y en peligro

En Argentina sobreviven apenas unos pocos cientos de yaguaretés, y Misiones concentra la población más estable. Aun así, la especie continúa catalogada como en peligro crítico de extinción, amenazada principalmente por la pérdida de hábitat y la caza furtiva.

Su repoblación no es solo un desafío científico, sino también un compromiso social: el yaguareté regula las poblaciones de otras especies, mantiene la diversidad y garantiza la salud de la selva.

Ciencia, conservación y futuro

El trabajo de los investigadores del IMiBio es central: cada paso del proyecto incluye estudios genéticos, seguimiento satelital, educación ambiental y la participación activa de comunidades locales. La meta es lograr que el yaguareté no solo sobreviva, sino que recupere el lugar que le corresponde como guardián de la selva misionera.

Con este esfuerzo conjunto, Misiones reafirma su liderazgo en conservación y demuestra que proteger al yaguareté es proteger la vida, la cultura y el futuro de toda la provincia.