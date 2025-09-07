El Ministerio de Turismo de Misiones llevó adelante una destacada acción de promoción en la provincia de San Juan, reafirmando los lazos interprovinciales y proyectando la identidad cultural, natural y gastronómica de la tierra colorada en uno de los principales escenarios turísticos del país.

La delegación oficial estuvo encabezada por el subsecretario de Turismo, Ramiro Rodríguez Varela, quien condujo una agenda de actividades que incluyó degustaciones de cocina típica, sorteos, juegos interactivos y acciones en la vía pública. De esta manera, los visitantes pudieron acercarse a la experiencia misionera a través de sus sabores, su tradición y sus atractivos más representativos.

El intercambio se enmarca en la cooperación iniciada entre ambas provincias, luego de que San Juan presentara anteriormente su propuesta en Misiones. En esta oportunidad, además de las activaciones en la peatonal de la capital sanjuanina, se realizó una ronda de negocios con agencias de viaje, un recorrido de familiarización por distintos atractivos locales y una presentación institucional del destino Misiones ante referentes del sector privado de Cuyo.

En paralelo, la provincia formó parte del Foro Nacional de Turismo 2025, bajo el lema “Transformando destinos: innovación, tecnología y sostenibilidad para un turismo inteligente”. Allí se trabajó sobre los nuevos desafíos del sector y se compartieron avances del modelo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), un eje estratégico en el que Misiones se posiciona como referente, con políticas activas en conectividad, innovación y cuidado de la biodiversidad.

El ministro de Turismo, José María Arrúa, destacó el valor de estas instancias conjuntas y expresó: “El turismo necesita de esta sinergia: de la cooperación público-privada y de la articulación entre provincias. Hoy más que nunca, mostrar nuestra identidad y compartir experiencias es fundamental para seguir creciendo como destino sostenible y competitivo”.

Con esta participación, Misiones fortalece su proyección en el escenario nacional y ratifica su compromiso con la promoción activa, la sostenibilidad y la innovación como motores de crecimiento para el turismo y la economía regional.