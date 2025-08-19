Las empresas, PyMEs y cooperativas de Misiones ya pueden inscribirse al programa “Mi Primera Exportación”, que brindará capacitación, asistencia técnica y acompañamiento comercial para facilitar su ingreso al comercio exterior. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de agosto y contará con cupos limitados.

El Gobierno de Misiones anunció la apertura de inscripciones para el programa “Mi Primera Exportación”, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades exportadoras de empresas, PyMEs y cooperativas de la provincia. El proyecto, coordinado por el Ministerio del Agro y la Producción junto al Ministerio de Industria, brindará capacitaciones especializadas y asistencia técnica personalizada a emprendimientos con potencial exportador que todavía no han ingresado a los mercados internacionales.

A través de talleres, diagnósticos y acompañamiento profesional, se abordarán temas como certificaciones, normativas internacionales de calidad, desarrollo de planes exportadores y adecuación de productos a las demandas externas. También se trabajará en el diseño de materiales promocionales, fichas técnicas y acciones de vinculación comercial para ampliar la presencia de la producción misionera en ferias, rondas de negocios y plataformas globales.

La propuesta se desarrollará en dos etapas: la primera estará enfocada en formación y asistencia técnica a un grupo inicial de hasta 15 empresas, mientras que la segunda estará dedicada a la promoción comercial y la apertura de nuevos mercados.

El programa prioriza sectores clave de la economía provincial como alimentos y bebidas con valor agregado, forestoindustria, bioinsumos, cosmética natural, textiles, diseño y servicios basados en conocimiento. En este marco, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, expresó que se busca “no solo lograr que empresas que nunca exportaron lo hagan por primera vez, sino también consolidar y ampliar la presencia internacional de las que ya están en el comercio exterior. Esto se traducirá en mayor generación de empleo, crecimiento de las cadenas de valor y diversificación productiva”.

La convocatoria cuenta con cupos limitados. Las empresas interesadas pueden inscribirse hasta el 31 de agosto completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/TAFddX7ugu6kG144A