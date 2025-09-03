La provincia disminuye temporalmente la alícuota sobre anticipos del impuesto y lanza un padrón industrial digital para fortalecer la competitividad y la transparencia.

Un impulso fiscal estratégico para la industria misionera

La Agencia Tributaria Misiones (ATM) anunció la reducción del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para industrias con actividad radicada en la provincia, estableciendo una alícuota del 1,5 % sobre la base imponible de anticipos. Esta medida estará vigente desde el 1° de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2025 .

La novedad se oficializó mediante la Resolución General N.º 17/2025 de la ATM y fue respaldada por la Resolución N.º 905/2025 del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos .

¿Quiénes se benefician y por qué?

Aunque en algunos medios se menciona un cambio de la alícuota del 3,5 % al 1,5 %, lo cierto es que la nueva norma aplica a anticipos ya establecidos por normativa previa, sin mayores modificaciones en el porcentaje fijo .

La reducción está orientada a industrias con domicilio fiscal principal en Misiones, aunque también alcanza a proveedores radicados fuera de la provincia que cumplan con ciertos requisitos clave:

Estar inscritos ante la DGR con actividad principal industrial y domicilio fiscal en otra jurisdicción.

Integrar el Padrón de Proveedores Industriales.

Operar con empresas industriales domiciliadas en Misiones.

Tener las últimas 12 declaraciones juradas de Ingresos Brutos presentadas y pagadas .

Ventajas tecnológicas: padrón digital para mayor agilidad y control

La medida incorpora, además, una plataforma digital llamada Padrón de Proveedores Industriales, ya disponible en el sitio web de la ATM. Esta herramienta permite registrar operaciones de forma rápida y transparente, sin necesidad de clave fiscal. Los interesados deben ingresar al portal de la ATM, seguir la ruta Trámites → Control Fiscal en Ruta → Padrón de Proveedores Industriales, completar los datos y obtener el comprobante en forma instantánea .

Alivio fiscal y competitividad como eje de gestión

El alivio fiscal apunta a aliviar la carga impositiva en un contexto económico exigente, con el objetivo de mejorar la liquidez empresarial, fomentar la reinversión, la ampliación de la producción y la generación de empleo .

El viernes previo al anuncio, se realizaron encuentros entre representantes de la ATM, el Ministerio de Hacienda, la Confederación Económica de Misiones (CEM) y la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), quienes habían demandado alivio fiscal. El sector empresarial acentuó que esta iniciativa mejora la competitividad frente a otras jurisdicciones .

A saber:

Alícuota reducida al 1,5% sobre anticipos del Impuesto a los Ingresos Brutos, válida hasta diciembre de 2025. Padrón digital de proveedores, que facilita el registro y promueve la transparencia. Acceso condicionado a industrias -locales o foráneas- que cumplan con los requisitos establecidos por la ATM. Impulso a la competitividad y formalización industrial, en colaboración con cámaras empresariales.

¿Dónde y cuándo? La rebaja tributaria rige desde el 1° de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2025, y el padrón ya está activo en la web de la ATM.