Este lunes el gobernador Hugo Passalacqua celebró la iniciativa de otras provincias que progresivamente comenzaron a reducir o eliminar el impuesto sobre los ingresos brutos a sus productores primarios luego de que el Gobierno nacional anunciara la quita de retenciones a las exportaciones agropecuarias.

“Se trata de una medida que en Misiones se encuentra vigente desde hace años sancionada en el artículo 157 del Código Fiscal, que establece que los ingresos provenientes de las actividades de producción primaria como la agropecuaria, silvicultura, extracción de madera, caza y pesca están exentas del impuesto sobre los ingresos obtenidos por la primera venta de los bienes obtenidos”, explicó el ministro de Hacienda de la provincia, Adolfo Safrán.

Agregó que los productores primarios misioneros de, por ejemplo, ganado, té, tabaco, yerba mate, maíz, piscicultura, frutihorticultura y forestal, entre otras actividades extractivas, no están sujetos al pago de impuestos provinciales, ingresos brutos, tasas ni contribuciones. “El Gobernador remarcó que en virtud del Consenso Fiscal firmado con el Gobierno nacional en 2017 las provincias quedaron habilitadas para cobrar dichos impuestos y que en Misiones se tomó la decisión política de no gravar estas actividades en beneficio de las miles de familias de productores. Vale aclarar que no se encuentran exentos los servicios agrícolas asociados a la actividad primaria (por ejemplo servicio de cosecha o de siembra, servicios forestales, ) y tampoco están exentas las explotaciones de minas y canteras (extracción de arena y piedras preciosas)”, señaló.

Safrán destacó que “actualmente, gracias a la implementación de esta exención impositiva a través del certificado Digital de Productor Primario que otorga el Ministerio del Agro Misiones, casi 10 mil productores acceden a un beneficio fiscal que facilita que los recursos generados por la producción puedan ser reinvertidos en las unidades productivas”.

Apuntó que este trámite se puede realizar de manera completamente online y requiere estar inscripto en la Agencia Tributaria Misiones (ATM), junto con otros datos como el CUIT, el número de lote y sección, la partida inmobiliaria, el municipio y el tipo de actividad primaria desarrollada. La totalidad de los documentos deben ser enviados a dgea@agro.misiones.gob.ar para iniciar el proceso de solicitud.

“Quiero remarcar que el sostenimiento de este tipo de incentivos fiscales que fortalecen y potencian nuestra producción solamente pueden ser implementados y tener continuidad en el tiempo gracias a un Gobierno provincial que mantiene sus finanzas ordenadas y en equilibrio, condición indispensable para poder generar este tipo de medidas de incentivo y desarrollo que reflejan el compromiso de la Provincia con sus productores”, cerró el funcionario provincial.