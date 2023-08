En el marco festivo por el día de los jugadores de videojuegos, la comunidad gamer misionera tendrá una nueva oportunidad para demostrar sus habilidades y estrategias en una competencia que convoca a toda la familia. Desde Misiones Gamer, llevarán a cabo un torneo de Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi con importantes premios. La cita es el miércoles 30 de agosto a partir de las 17.00 en Dean y Dennys (avenida Costanera 3200 – Posadas).

El nuevo certamen tiene abierta las inscripciones para todos aquellos interesados en participar. El juego en cuestión es uno de los más pedidos por los seguidores, ya que reúne elementos de la lucha y la aventura, con todos los personajes míticos de la famosa serie. Una vez conformadas las llaves y cruces, cada jugador enfrentará de manera individual a su oponente, hasta que dos de ellos protagonicen la gran final y den a conocer al ganador/a de la jornada.

Los interesados en sumarte a la propuesta, pueden inscribirse, completando el formulario disponible en el siguiente link.

Día del Gamer: importancia y origen del festejo

Las revistas especializadas en gamers y videojuegos, establecieron este día en 2008, como parte de una iniciativa para destacar a los videojuegos como una «obra cultural y de entretenimiento», así como promover y dar a conocer todo lo relacionado a este universo, tanto a fanáticos como a personas que aún desconocen este mundo.

En dicho año, se destacaron las consolas: Nintendo WIi, PlayStation 3 y la Xbox 360, con juegos como Grand Theft Auto IV, Fallout 3, Dead Space, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Super Smash Bros. Brawl o Left 4 Dead. Vale destacar, que el Día del Gamer no se conmemora en la misma fecha en todo el mundo, sino particularmente en los países de habla hispana.

Desde Misiones Gamer manifestaron que «la importancia de celebrar este día en la Provincia va de la mano con el tiempo y trabajo que le dedicamos a este proyecto, y la comunidad que fuimos creando, entonces que tengamos un día para juntarnos entre todos y poder disfrutar de los que tanto nos gusta es una alegría enorme».