El gobernador Hugo Passalacqua y el presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad, visitaron a una familia en Itaembé Guazú que cumplió el sueño de la casa propia. Resaltaron que, aún en un contexto nacional adverso, Misiones sigue priorizando la construcción de hogares con recursos provinciales.

En Itaembé Guazú, una familia misionera comenzó una nueva etapa: dejó atrás el alquiler para mudarse a su vivienda propia. El gobernador Hugo Passalacqua y Oscar Herrera Ahuad compartieron la alegría junto a Cristian Junior, su esposa Mariela y su hijo de seis años, Franco. También acompañaron el intendente Leonardo Stelatto y el titular del IPRODHA, Juan Carlos Pereira.

Passalacqua destacó el esfuerzo de las familias y la decisión política de Misiones de sostener la inversión en viviendas. “Frente a las dificultades nacionales, la provincia no se detiene porque la gente no quiere parar”, afirmó.

En la misma línea, Herrera Ahuad subrayó que garantizar hogares en tiempos difíciles “tiene un valor enorme”. Señaló que cuando los recursos son limitados, priorizar el techo digno demuestra compromiso con la comunidad.

El presidente del IPRODHA, Juan Carlos Pereira, remarcó que cada entrega de viviendas no solo transforma a las familias, sino que también fortalece los barrios. En este caso, el pequeño Franco ya se integró a la Escuela N.º 960, con avances en su educación.

Cristian recordó con emoción el momento en que se enteró de la adjudicación: “Pensé que era falso hasta confirmarlo. Fue una felicidad inmensa, no hay palabras para describirlo”.

Un nuevo comienzo

En diciembre pasado ya se habían entregado 80 viviendas en Itaembé Guazú y está previsto adjudicar otras 15 antes de fin de año, todas con fondos provinciales.

Durante la visita, los funcionarios compartieron mates y pan cuca con la familia, conversando sobre la vida en el barrio y los sueños por cumplir.

Hoy, Cristian y Mariela proyectan un futuro distinto. “Pasar de alquilar a tener nuestra propia casa es un sueño cumplido, un nuevo empezar”, dijo él. Mariela, en tanto, adelantó que la vivienda le permitirá concretar un anhelo personal: abrir su propio negocio.

Franco ya disfruta de su nueva vida: juega con sus amigos, se adaptó rápido al barrio y avanza en la escuela.