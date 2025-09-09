Con apoyo del Ministerio del Agro y la Producción, Misioflor une a productores florícolas de toda la provincia para organizar la producción, fortalecer la comercialización y abrir nuevos mercados. Su primer envío piloto de más de 1.500 plantas ornamentales llegará al mercado Mercoflor de La Plata a fines de septiembre.

La provincia de Misiones dio un paso histórico en el sector florícola con la creación de Misioflor, Cooperativa de Productores de Flores y Plantas, una herramienta colectiva innovadora que busca coordinar la producción, potenciar la comercialización y facilitar el acceso a mercados de gran escala.

El Ministerio del Agro y la Producción acompañará este proceso con financiamiento para el primer envío de plantas ornamentales al mercado Mercoflor de La Plata, considerado el polo comercial más importante del país. El envío, previsto para fines de septiembre, incluirá más de 1.500 plantas de especies como cálateas, bromelias, dracaenas y aglonemas.

El ministro del Agro, Facundo López Sartori, destacó:

“La creación de la cooperativa marca un antes y un después para la floricultura misionera. Ya no se trata de esfuerzos individuales, sino de un sector que se organiza, planifica y abre camino hacia mercados de gran volumen”.

La cooperativa, integrada inicialmente por 20 socios de distintos municipios, cuenta con un estatuto amplio que proyecta actividades que van desde la producción y comercialización hasta la fabricación de bioinsumos, la adquisición de maquinaria, la apertura de sucursales y, en el futuro, la exportación.

La subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal, Luciana Imbrogno, señaló:

“No se trata de una cooperativa de pequeña escala, sino de una organización con visión estratégica, capaz de acceder a grandes mercados y sostener contratos que un productor solo no podría cumplir”.

Como parte de su plan de innovación, Misioflor inició un acuerdo con Biofábrica Misiones S.A. para desarrollar protocolos de propagación in vitro de especies ornamentales, garantizando material genético de calidad y mayor capacidad productiva.

Con la formación de la cooperativa y la preparación del primer envío, la floricultura misionera inicia una nueva etapa de formalización, innovación y apertura comercial, que promete generar empleo, diversificación productiva y desarrollo local con identidad provincial.