Con tableros de cristal, piso renovado y un marco deportivo de primer nivel, el Ministerio de Deportes presentó oficialmente la nueva cancha de básquet del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD).

El espacio, moderno y equipado con infraestructura utilizada en competencias oficiales, marca un salto de calidad para la disciplina en la provincia.

Una fiesta deportiva

El estreno se vivió este sábado con una doble jornada: primero, los seleccionados federativos femeninos del Norte y Sur disputaron la Copa Misiones; luego, los planteles principales de Tokio y Oberá Tenis Club (OTC) ofrecieron un partido de alto nivel en el marco de su preparación para torneos nacionales.

Las tribunas se colmaron de familias que disfrutaron del espectáculo con sorteos, regalos y mucho básquet.

Una obra con sello misionero

El Gobierno provincial invirtió en la incorporación de jirafas-soportes con aros y tableros de cristal, más la instalación de un piso de parquet totalmente renovado, lo que posiciona a Misiones con una infraestructura a la altura de los grandes escenarios del país.

El ministro de Deportes, Aldo Steinhorst, encabezó la inauguración junto a dirigentes de la Federación Misionera de Básquetbol (FMBB) y representantes de los clubes protagonistas.

Resultados en la cancha

Selección del Norte 48 – 43 Selección del Sur

OTC 92 – 77 Tokio

Más allá de los marcadores, la jornada dejó en claro que la nueva cancha del CePARD no es solo un escenario deportivo, sino también un símbolo del crecimiento del básquet misionero, con proyección nacional e internacional.