José Olinuck es un profesional de vasta trayectoria en el campo de la meteorología vinculada al agro. Este experto es el responsable de la Estación Agrometeorológica principal del INTA -Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria- ubicada en Cerro Azul y de la Red de 50 Estaciones meteorológicas auxiliares convencionales, ambas generan información normalizada.

Dadas las atípicas circunstancias que vive tanto la provincia de Misiones como la región, su voz es una de las más autorizadas para explicar los fenómenos climáticos y realizar sugerencias a la población en su conjunto para paliar la situación.

“Estamos transitando una sequía de características inéditas desde el punto de vista no solo de las lluvias, sino también de las temperaturas. Porque las lluvias, si bien desde julio de 2019 están siendo muy escasas, salvo algunos meses donde ha llovido normalmente, la mayoría de los meses de esa fecha hasta ahora fueron lluvias menores a los promedios, incluso muy escasas”, señaló Olinuck.

A esa situación se agrega un factor que agrava la cuestión, según el agrometeorólogo: “Ahora, lo que complica mucho más la situación son las temperaturas que se registran, porque meses como este que acaba de finalizar -el mes de enero-, nosotros registramos acá en INTA de Cerro Azul cinco días consecutivos con temperaturas superiores a 40°, llegando incluso a 41,3°”.

“Esas temperaturas jamás hemos registrado en un mes de enero, salvo el mes de diciembre de 1985 donde tuvimos una sequía muy intensa. Pero aquella fue muy distinta, fueron 3 meses de duración. 3 meses donde llovió poco y con temperaturas elevadas, pero esta se caracteriza justamente como ninguna otra por lo extensa que está siendo la sequía y por las temperaturas tan elevadas que tenemos, con una radiación solar muy fuerte, con muchos días sin nubosidad, con humedad relativa muy baja. Todo eso hace que realmente los cultivos en general están sufriendo una barbaridad”, explica Olinuck.

Finalmente, el especialista argumenta porqué es fundamental la conciencia ciudadana: “La gente muchas veces no toma conciencia de la gravedad y hasta inicia un incendio que destruye miles de hectáreas de bosques, cultivos y otras cosas simplemente quemando tal vez una basura en el patio de su casa”. “Y habría que tener conciencia de que el fuego es tan peligroso que realmente no habría que iniciar bajo ningún punto de vista porque uno camina, uno anda por las colonias y uno ve que toda la vegetación, incluso hay muchos lugares donde los montes están bastante secos, han caído muchísimas hojas. Es como que hasta en los bosques hay un colchón de hojas secas que hace que sea un material especial para el incendio, así que donde las personas se descuidan en ese tema realmente es grave y entramos en problemas y evidentemente se está viendo en Misiones muchos lugares con focos de incendios cuando no debería haber si realmente nos cuidáramos como corresponde”, cerró.