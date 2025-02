En el ciclo lectivo de 2025, la Tierra Colorada se destaca al encontrarse entre las ocho provincias argentinas que cumplirán con los 190 días de clases estipulados por el Consejo Federal de Educación (CFE). Además, se proyecta que superará la media nacional en términos de cantidad de horas de clases anuales, demostrando su compromiso con la educación.

Este logro representa un avance importante, dado que el 42% de los estudiantes primarios en Argentina deberán recuperar horas de clase, ya que 11 provincias no alcanzan el mínimo de 760 horas anuales. Según la resolución N° 484/24 del CFE, las jurisdicciones que no cumplan con esta carga horaria deben compensar las horas faltantes a lo largo del ciclo lectivo.

Los datos que respaldan esta información provienen del informe “Calendarios escolares 2025”, realizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación. Este estudio cuenta con la autoría de Gustavo Zorzoli, educador y exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, junto con María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén.

Asimismo, Misiones, junto con otras provincias como La Pampa, Córdoba y Río Negro, ha logrado cumplir con los 190 días de clases establecidos por el CFE para 2025. La provincia, al posicionarse por encima de la media nacional de horas de clase, demuestra su compromiso con la calidad educativa y la estabilidad del ciclo lectivo.

Sin embargo, la situación a nivel nacional es más compleja. A pesar de las resoluciones del CFE, 11 provincias no cumplirán con las 760 horas mínimas de clases. Esto representa un desafío para los 2.013.611 alumnos afectados, que deberán recuperar las horas no dictadas. Entre las provincias que no cumplen con este mínimo se encuentran Buenos Aires, Tucumán, Chaco y Jujuy, las cuales enfrentan problemas como falta de infraestructura y paros docentes.

El cumplimiento de los 190 días de clase y las 760 horas mínimas es fundamental para garantizar que los estudiantes reciban la educación que merecen. En este contexto, el informe del Observatorio de Argentinos por la Educación subraya la importancia de un seguimiento adecuado de las horas y días efectivos de clase, ya que aún no existe un sistema centralizado de información que permita evaluar con precisión la asistencia de estudiantes y docentes.

Además, el informe alerta sobre la necesidad de mejorar las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso educativo. Especialmente, en lo que respecta a la infraestructura escolar, el ausentismo docente y los paros. Cecilia Veleda, coordinadora de educación en la Fundación Argentina Porvenir, explicó que asegurar un mínimo de tiempo de exposición a la enseñanza en la escuela es indispensable para garantizar el derecho constitucional al aprendizaje.

Por otro lado, el logro de Misiones de cumplir con las horas y días de clase se presenta como un modelo a seguir. Este cumplimiento no solo contribuye a la educación de calidad en la provincia, sino que también muestra el compromiso de las autoridades provinciales para asegurar que los estudiantes no queden atrás en su formación académica. Finalmente, a medida que comienza el ciclo lectivo de 2025, la atención está puesta en la capacidad de las provincias para cumplir con las horas estipuladas y recuperar el tiempo perdido por aquellos que no logran alcanzar los requisitos establecidos. La educación de calidad es un derecho fundamental, y el cumplimiento de estos estándares es crucial para garantizar que todos los niños y niñas del país reciban la enseñanza que necesitan para su futu