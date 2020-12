El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, recordó este lunes que “la prohibición de ingresar al país se prorrogó hasta el 20 de diciembre. No obstante se facultó a los gobernadores a realizar bajo estrictos protocolos un pedido al Gobierno Federal para una paulatina apertura para aquellas actividades que están permitidas”.

En este sentido, el Ministro dijo que Misiones solicitará a Nación la apertura paulatina de determinados sectores, con protocolo. “Iguazú es donde hemos trabajado con protocolos para que lentamente actividades como el turismo comiencen a dinamizarse. En los próximos días el Gobernador (Oscar Herrera Ahuad) enviará a la Jefatura de Gabinete de Nación los protocolos, que tienen que ser analizados por las autoridades sanitarias de la Nación. Posteriormente, una vez que Jefatura de Gabinete autorice, se comenzará a trabajar con Migraciones como va a ser ese eventual paso fronterizo, pero va a llevar su tiempo, no es una cosa que se resuelva de un día para el otro, pero sí el sector turístico de Iguazú, que está muy atento a esta situación, comenzará a tener novedades”, adelantó en una entrevista con el programa ‘El Periodista’ que se emite por la pantalla Canal 12.

Pérez contó que Misiones enviará a Nación los protocolos que ya tienen trabajados y será la primera en estar al frente de lo que sea turismo, de la misma manera que lo hicieron con los vuelos.

Más allá de la intención de Misiones de avanzar con la lenta apertura de sus pasos fronterizos, orientado por el momento al turismo internacional, el titular de la cartera de Gobierno fue tajante y manifestó: “Las fronteras continúan cerradas y está prohibido el paso fronterizo”.

Por otra parte, hizo referencia a las reuniones sociales que estaban limitadas a diez personas en espacios privados y hoy se elevó a 20 personas y a cien en espacios abiertos, lugares al aire libre. “Debemos recordar a la gente que para que eso ocurra primero la provincia va a dictar un Decreto a tal fin para reglamentar, pero básicamente deben usar tapaboca, lavarse las manos y mantener el distanciamiento social», precisó.

Recordó que cada vez que una persona ingrese a Misiones (ya sea por vía terrestre o aérea) se exigirá el certificado de COVID negativo.

“No debemos relajarnos en los cuidados, gracias al trabajo realizado por todos, estamos valorados como una de las tres provincias donde no se ha disparado la enfermedad, el resto tiene crecimiento de la enfermedad y/o un colapso de su sistema sanitario. Hoy Misiones no tiene eso y es gracias a las políticas que se han tomado en tal sentido y al cuidado de todos los misioneros”, enfatizó.