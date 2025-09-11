Por primera vez, la tierra colorada se muestra ante operadores y agencias brasileñas, destacando sus paisajes, cultura y gastronomía.

Misiones marcó un hito en su promoción internacional al participar por primera vez en el Marketplace Curitiba, un evento B2B que reunió a más de 65 operadores turísticos, agencias de viaje, aerolíneas y destinos estratégicos en la icónica Ópera de Arame.

El objetivo fue claro: posicionar a Misiones como destino preferido para los turistas brasileños, mostrando una oferta integral que combina naturaleza, cultura y experiencias únicas. Entre las principales atracciones se destacan las Cataratas del Iguazú, los Saltos del Moconá, la selva misionera, los Conjuntos Jesuítico Guaraníes y la gastronomía local basada en té, yerba y sabores autóctonos.

Además, Misiones resaltó la calidad de sus servicios, con alojamientos de categoría, productos premium, turismo de reuniones y conectividad aérea hacia Puerto Iguazú (IGR) y Posadas (PSS).

El Marketplace Curitiba se consolidó como un espacio clave para establecer contactos comerciales y generar nuevas oportunidades en uno de los mercados más estratégicos para la provincia. La propuesta misionera apunta tanto a turistas de escapadas de fin de semana como a quienes buscan estadías prolongadas, siempre con una visión sostenible, inclusiva y de alta calidad.

La participación de Misiones se enmarcó dentro de una articulación institucional junto a otros destinos y actores estratégicos, como Visit Buenos Aires, Bariloche y Aerolíneas Argentinas, reforzando la promoción conjunta del país en Brasil. Pero la gran protagonista fue Visit Misiones, que realizó su primera acción oficial como marca de promoción internacional, abriendo camino hacia nuevos mercados y oportunidades.