La salud pública misionera volvió a marcar un precedente. El Hospital de Pediatría “Dr. Fernando Barreyro” realizó por primera vez en la provincia la infusión de Nusinersen, un tratamiento innovador destinado a pacientes con atrofia muscular espinal (AME), una enfermedad genética poco frecuente que afecta las neuronas motoras y provoca debilidad muscular progresiva.

Este avance convierte a Misiones en una de las pocas provincias del país capaces de ofrecer este tipo de terapias de alta complejidad dentro del sistema público de salud, reafirmando su política de equidad y acceso para todos los pacientes.

Los neurólogos del hospital, Oscar Robas y Luis Amin, explicaron que hasta ahora los pacientes debían trasladarse a centros especializados, como el Hospital Garrahan de Buenos Aires, para recibir el tratamiento. “Este logro evita el desarraigo de las familias y reduce los costos y el impacto emocional que implicaban los largos traslados”, destacaron.

Actualmente, el hospital sigue de cerca a tres niños diagnosticados con AME, y uno de ellos fue el primero en recibir esta infusión pionera. El procedimiento fue posible gracias a la formación continua del equipo de Neurología, cuyos profesionales se capacitaron durante los últimos años en el Hospital Garrahan, participando directamente en la aplicación de Nusinersen.

“El tratamiento es complejo, pero sabíamos que contábamos con los recursos humanos y técnicos necesarios para implementarlo aquí”, remarcaron los especialistas.

El Hospital de Pediatría cuenta con un equipo multidisciplinario altamente especializado, integrado por profesionales de Neurología, Neurocirugía, Pediatría Clínica, Neumología, Kinesiología, Cardiología y Enfermería, preparados para abordar patologías de alta complejidad en la infancia.

Innovación y equidad en salud

Desde la institución señalaron que esta primera aplicación es solo el comienzo: “Nos abre las puertas a seguir incorporando nuevas terapias, tanto moleculares como quirúrgicas, orientadas a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes”.

La incorporación del Nusinersen al sistema público provincial representa un paso decisivo hacia una salud pública más moderna, inclusiva y de alta tecnología, capaz de ofrecer respuestas locales a enfermedades que antes solo podían tratarse en los grandes centros urbanos del país.

¿Qué es el Nusinersen?

El Nusinersen es un medicamento biotecnológico que actúa a nivel genético. Se trata de un oligonucleótido antisentido, una molécula de ARN que corrige el defecto del gen involucrado en la AME. Aunque no modifica el ADN, estimula la producción de una proteína esencial para mantener la función motora, logrando mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes.