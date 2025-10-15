Con el impulso del Gobierno provincial, el apoyo de la aerolínea Flybondi y la Embajada Argentina en Perú, Misiones avanza en su estrategia de internacionalización turística y fortalece su presencia en el mercado latinoamericano.

El Destino Iguazú volvió a ser protagonista en la región. En el marco de la rueda de negocios “Visit Misiones – Lima 2025”, realizada en la capital peruana, la provincia presentó ante agencias de viajes y operadores turísticos las oportunidades que ofrece su geografía única, su infraestructura de servicios y su conectividad aérea en expansión.

El encuentro fue organizado por el Ministerio de Turismo de Misiones, con el acompañamiento de Flybondi, la Embajada Argentina en Perú y una nutrida delegación del sector privado, en un claro ejemplo de articulación público–privada para potenciar la promoción internacional.

Una misión que une destinos

La delegación misionera estuvo integrada por Eduardo Scherer, subsecretario de Marketing y Promoción de Eventos, y Sergio Maciel, director general de Estadística y Estudio de Mercado, quienes presentaron las estrategias de posicionamiento de Misiones, los incentivos para el turismo receptivo y los nuevos acuerdos de conectividad con el mercado latinoamericano.

Empresarios y referentes del sector acompañaron la iniciativa, entre ellos la presidenta de AOCA, Patricia Durán Vaca, y representantes de Iguazú Convention Bureau, Loi Suites Iguazú, Iguazú Argentina, Eco Iguazú, Gran Meliá Iguazú, Aguas Grandes, Caracol Turismo, Village Cataratas, Hotel Saint George, Cuenca del Plata y Flybondi.

El grupo destacó la visión del ministro de Turismo, José María Arrúa, quien impulsó el vínculo con la aerolínea y con el embajador argentino en Perú, Samuel Ortiz Basualdo, para concretar este encuentro estratégico que marca un nuevo hito en la promoción del destino misionero.

Un nuevo vuelo que abre puertas

El eje central de la misión fue la presentación del nuevo vuelo directo Lima–Puerto Iguazú, que operará Flybondi a partir del 1 de diciembre de 2025, con cuatro frecuencias semanales (lunes, miércoles, viernes y domingo).

Este enlace permitirá acercar a los turistas peruanos a una de las siete maravillas naturales del mundo y, al mismo tiempo, abrir un abanico de más de 70 destinos internacionales conectados a través del hub de Lima.

“Esta conexión no solo acerca Misiones a Perú, sino que nos vincula con más de 70 destinos adicionales, ampliando de manera exponencial nuestras oportunidades de desarrollo turístico y económico”, había destacado el gobernador Hugo Passalacqua durante la reciente Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, donde se anunció oficialmente la nueva ruta.

El secretario nacional de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, también subrayó el protagonismo de Misiones en la FIT, calificándola como “una de las provincias más atractivas para la inversión turística”, y remarcó que el turismo receptivo “es clave para generar empleo y desarrollo regional”.

Naturaleza, cultura y hospitalidad misionera

Durante las reuniones en Lima, los representantes misioneros mantuvieron encuentros personalizados con agencias y operadores locales, presentando nuevas rutas temáticas vinculadas a la naturaleza, la cultura guaraní, el lujo, la gastronomía y la aventura, ejes que definen la identidad de Misiones como destino turístico integral.

“Misiones tiene una de las siete maravillas del mundo, el 91% de su territorio con frontera internacional, más de 250 saltos de agua y el 52% de la biodiversidad de Argentina”, expresó Passalacqua. “Somos un destino incomparable, y cada acción de promoción internacional nos acerca al mundo sin perder nuestra esencia”.

Con una oferta diversa, sostenible y auténtica, Misiones reafirma su lugar como puerta de entrada a la Selva Paranaense y punto de conexión natural entre Argentina, Brasil y Paraguay.

La misión comercial “Visit Misiones – Lima 2025” representa un paso más en la consolidación de la provincia como referente del turismo de naturaleza y experiencia en Sudamérica, y una muestra clara de que la marca Misiones sigue creciendo más allá de las fronteras.