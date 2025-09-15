La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes concluyó las exposiciones de organismos estatales sobre el proyecto de Presupuesto 2026, que será tratado en el recinto en las próximas semanas. En la última jornada participaron autoridades del Puerto de Posadas, Parque Industrial, Ministerio de Industria, Silicon Misiones, Fondo de Crédito, Ministerio de Coordinación de Gabinete, Agencia Tributaria, Tribunal de Cuentas, Ministerio de Hacienda y la Legislatura provincial.

Infraestructura, industria y economía del conocimiento

Ricardo Babiak

El presidente del Puerto de Posadas, Ricardo Babiak, anunció un aumento del 15% en su presupuesto, destinado a infraestructura y equipamiento, con el objetivo de duplicar la capacidad de bodegas en 2026 y atraer navieras internacionales.

Desde el Parque Industrial y de la Innovación, Luciana Levandowski destacó que con el mismo incremento (15%) se fortalecerá la infraestructura, caminos y accesos, acompañando a las más de 30 empresas que ya generan empleo genuino para 500 personas cada día.

Luciana Levandowski

El ministro de Industria, Federico Fachinello, presentó un aumento del 11,5% y celebró los 10 años del organismo, subrayando la expansión de pymes locales hacia grandes centros de consumo del país y la creación de nuevas diplomaturas en diseño industrial.

Federico Fachinello,

Silicon Misiones y Fondo de Crédito: innovación y financiamiento

Alicia Penayo

La presidenta de Silicon Misiones, Alicia Penayo, planteó un modelo de autosostenibilidad financiera, con ingresos propios a través de coworking, consultorías y servicios tecnológicos, dentro de un plan estratégico hasta 2030.

En tanto, Germán Simes, del Fondo de Crédito, remarcó la importancia del Fondo de Garantías de Misiones, que ya respalda avales por 53 millones de pesos y facilita créditos privados con tasas competitivas, asegurando que la institución “ayuda a cumplir sueños productivos”.

Germán Simes.

Gestión local y eficiencia tributaria

El ministro de Coordinación de Gabinete, Héctor Llera, afirmó que la prioridad será la asistencia a municipios y obras públicas inconclusas, en un contexto de recorte de fondos nacionales.

Héctor Llera

La directora de la Agencia Tributaria, Eva Gregori, anticipó un incremento del 39% y un salto hacia la digitalización total de los procesos, con alivio fiscal a contribuyentes cumplidores.

Eva Gregori

Por su parte, Fabiola Bianco, del Tribunal de Cuentas, informó un aumento del 50%, con fuerte inversión en tecnología y capacitación, que permitió reducir costos y aumentar un 500% las notificaciones electrónicas.

Fabiola Bianco

El desafío financiero de la Provincia

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, fue categórico al señalar la caída del 82% en transferencias corrientes y del 37% en transferencias de capital desde Nación respecto a 2023. “El Estado nacional recauda a los misioneros pero no devuelve en obras ni programas”, advirtió.

Adolfo Safrán

Pese a ello, aseguró que la Provincia sostuvo con recursos propios salud, transporte y educación, y que el gran reto es mantener la inversión en un escenario de recesión, altas tasas y caída del consumo.

El presupuesto legislativo y la visión final

El secretario legislativo Jorge Peroni detalló que el presupuesto del Poder Legislativo asciende a 47.430 millones de pesos, con un incremento del 20%, priorizando salarios y eficiencia en el gasto, sin ampliar la planta de personal.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Suzel Vaider, definió el proyecto como un “presupuesto con rostro humano”, que apunta a mejorar la vida de los misioneros, destacando el respeto institucional y el compromiso de cada organismo durante las exposiciones.