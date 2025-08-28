En la VII Sesión Ordinaria de 2025, que se realizará este jueves, la Cámara de Representantes de Misiones abordará varios proyectos estratégicos para la provincia, entre ellos la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El RIGI, previsto en el Título VII de la Ley Nacional N.° 27.742, es un programa diseñado para atraer proyectos de gran envergadura que generen empleo y fortalezcan la economía local. La adhesión al régimen permitirá a Misiones ofrecer incentivos a inversores que quieran desarrollar iniciativas significativas en la provincia, potenciando su crecimiento económico y productivo.

El RIGI abarca sectores como forestoindustrial, turismo, minería, energía y tecnología, e incluye proyectos de exportación estratégica para posicionar a Argentina en mercados globales. Los inversores deben crear un Vehículo de Proyecto Único (VPU) y podrán gozar de estabilidad normativa por 30 años, con plazo de adhesión hasta el 8 de julio de 2026.

Además del RIGI, se tratarán otros proyectos destacados, como la creación del Festival del Baile de Frontera en Alba Posse, la promoción de la conservación del pez autóctono Gymnogeophagus che y el desarrollo de productos medicinales derivados de hongos. Estas iniciativas buscan combinar desarrollo económico, cultural y conservación ambiental, fortaleciendo el perfil integral de la provincia.