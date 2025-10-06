El ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, mantuvo un encuentro con integrantes del Directorio de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), en una jornada que tuvo como eje central el análisis de oportunidades de cooperación público-privada en torno al turismo. La reunión se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires y forma parte de una estrategia provincial orientada en continuar posicionando al turismo como motor de crecimiento económico.

Durante el encuentro, representantes de AmCham —organización que agrupa a más de 700 empresas y abarca más de 40 sectores de la economía— intercambiaron experiencias y visiones sobre el potencial turístico de Misiones. Participaron ejecutivos de empresas asociadas como Coca Cola, Ford, Visa, Uber y Assist Card, quienes manifestaron interés en los diversos aspectos vinculados al desarrollo del sector turístico en la provincia.

Uno de los puntos abordados fue la posibilidad de generar espacios de colaboración para atraer inversiones en infraestructura y servicios relacionados al turismo. En ese marco, se mencionaron áreas como el transporte aéreo, la energía sostenible y la promoción de nuevas fuentes de empleo vinculadas a la actividad turística, en articulación con el sector privado.

Desde el Ministerio de Turismo de Misiones destacaron la importancia de generar sinergias con compañías de alcance internacional, señalando que este tipo de vínculos permite establecer contactos estratégicos y afianzar la presencia de la provincia en espacios de toma de decisiones económicas. También remarcaron que este acercamiento fortalece los objetivos de desarrollo e integración de Misiones con mercados internacionales.

AmCham Argentina es una organización no gubernamental, independiente y sin fines de lucro, que desde hace más de un siglo promueve el comercio bilateral y las inversiones entre Estados Unidos y Argentina. Con esta iniciativa, Misiones avanza en el fortalecimiento de lazos institucionales que buscan posicionarla como un destino atractivo para la inversión y el turismo sostenible.