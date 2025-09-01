La provincia de Misiones se lució en Buenos Aires al participar con protagonismo en Hotelga 2025 y en la 22° edición de Gnetwork, dos de los encuentros turísticos más importantes del país, realizados entre el 27 y el 29 de agosto.

Hotelga: sabores y sostenibilidad

En la Sociedad Rural de Palermo, Misiones formó parte del Paseo del Norte Grande, un espacio que deslumbró a los visitantes con los sabores, colores y texturas de la región. Los chips de mandioca de producción local fueron una de las estrellas gastronómicas.

La provincia también presentó la charla “Misiones, un modelo vivo de turismo con propósito”, a cargo de Luz Herrera, directora de Promoción y Eventos del Ministerio de Turismo. Allí destacó que “lo bueno se comparte” y subrayó el diferencial que representa que Misiones albergue el 52% de la biodiversidad de Argentina.

Además, se presentó la experiencia del hotel Loi Suites Iguazú, expuesta por su gerente Yohana Ceballos, como caso de éxito en certificaciones internacionales de sustentabilidad.

Gnetwork: diversidad e inclusión

En Gnetwork 2025, la feria internacional de turismo LGBTIQ+ realizada en Puerto Madero, Misiones compartió materiales promocionales y souvenirs, y reforzó su posicionamiento como destino diverso e inclusivo.

Uno de los momentos destacados fue la presentación “Destinos que dan la bienvenida: inclusión en clave federal”, a cargo de Leopoldo Lucas, presidente del Iturem. Allí, Iguazú fue reconocida como una ciudad abierta, diversa y hospitalaria.

Un destino con propósito

La participación en ambas ferias consolidó a Misiones como un destino que combina naturaleza, cultura y diversidad, con un firme compromiso en sostenibilidad e inclusión.

Al mismo tiempo, la provincia fortaleció alianzas estratégicas y abrió nuevas oportunidades para toda la cadena productiva del turismo local.