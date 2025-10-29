El diputado Martín Cesino, autor del proyecto legislativo, se reunió con el médico Ernesto Duarte, responsable del servicio de Hemodinamia del Hospital Madariaga. La iniciativa apunta a la detección temprana, la prevención y el tratamiento oportuno de una de las principales causas de mortalidad cardiovascular.

En la Cámara de Representantes de Misiones se presentó una iniciativa que, de ser aprobada, convertiría a la provincia en pionera en la creación de un marco legal para el abordaje integral de las enfermedades venosas. El proyecto, impulsado por el diputado Martín Cesino, propone establecer políticas públicas de prevención, diagnóstico y tratamiento del tromboembolismo pulmonar agudo, una patología que constituye la tercera causa de mortalidad cardiovascular en el mundo.

El doctor Ernesto Duarte, responsable del servicio de Hemodinamia del Hospital Madariaga, explicó que el objetivo principal es “prevenir enfermedades altamente mortales, especialmente aquellas que pueden evitarse con acciones tempranas”.

Indicó que “el tromboembolismo pulmonar agudo viene después del infarto agudo de miocardio y del accidente cerebrovascular” y que “gracias a la tecnología hoy se pueden detectar los casos antes de que tengan un desenlace fatal”.

Duarte precisó que muchas de estas enfermedades “se generan durante la internación prolongada de los pacientes, que al permanecer inmovilizados pueden formar trombos que luego viajan al pulmón”.

En ese sentido, subrayó que “la prevención es fundamental” y que el proyecto busca “formar equipos y capacitarlos para actuar de manera correcta y oportuna ante una tromboembolia pulmonar y evitar resultados fatales”.

El diputado Martín Cesino destacó que esta iniciativa “refuerza el trabajo articulado entre el Poder Legislativo y el sistema sanitario provincial, con el Parque de la Salud y con los equipos médicos que diariamente sostienen la salud pública en Misiones”.

Agregó que el propósito es “jerarquizar la política sanitaria provincial y fortalecer el paradigma de la prevención”, con una mirada integral que incluya tanto a adultos como a niños.

El legislador explicó que la propuesta contempla “la conformación de una red provincial multidisciplinaria que trabaje desde la atención primaria hasta los hospitales de mayor complejidad” y que “permitirá crear un registro provincial de pacientes, conocer la incidencia y prevalencia de estas patologías e instituir el 3 de marzo como día provincial de concientización”.

Finalmente, Cesino subrayó que este tipo de leyes “surgen de la gente y consolidan la política sanitaria de Misiones orientada al bienestar de todos los misioneros”.