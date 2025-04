El Ministerio de Energía provincial llevó kits solares a familias sin acceso a la red eléctrica, a pequeños productores, CAPS, ferias francas, destacamentos policiales y puntos turísticos. Señaló que ya se instalaron más de 250 kits bajo el Programa PPIER, y que se incorporaron 35 más que serán distribuidos en el transcurso de las próximas semanas. En particular, el ministro Paolo Quintana comentó que “después de las instalaciones, los beneficiarios nos decían que esto les cambió la vida” ya que los nuevos usuarios lograron refrigerar alimentos y medicamentos por primera vez, algo que se les dificulta por estar en zonas rurales alejadas de la red eléctrica.

Aclaró que el “el programa está orientado principalmente a aquellos que no tienen acceso a la energía”. Con esta iniciativa, el ministro explicó que «se trabaja mucho con los intendentes y los representantes de cada zona. Hay muchas solicitudes, y, a veces, las personas no llegan a hacer el pedido porque no conocen el programa. Sin embargo, un intendente o un referente puede solicitarlo por ellos. Igualmente, hacemos un trabajo de campo enorme para poder comunicar el programa”. Respecto al financiamiento, afirmó que el mismo es cubierto con fondos provinciales y que los beneficiarios no pagan por los equipos.

Quintana explicó que esta medida también ayuda a las personas que tienen conexión eléctrica, pero enfrentan problemas de servicio debido al clima, la ubicación geográfica o la infraestructura. Los kits de energía solar les permiten tener electricidad de forma continua y sin interrupciones, lo cual es esencial para actividades como producción avícola o para quienes dependen de equipos eléctricos para su salud.

CUIDADO AMBIENTAL

El funcionario también enfatizó el trabajo que se lleva adelante en las áreas protegidas de la provincia con la instalación de soluciones energéticas renovables en siete áreas naturales de Misiones: Parque Federal Campo San Juan, Mbocay, Timbó, Cerro 20, Isla Palacio, Destacamento Esmeralda y la Estación Biológica. El titular de dicha cartera, Paolo Quintana, explicó que los sistemas permiten resolver cuestiones como monitoreo, registro, iluminación y calefacción. Aseguró que “estas son soluciones energéticas de fuente renovable que benefician el trabajo operativo para las tareas diarias de los guardaparques”.

Asimismo, remarcó que la incorporación de energía en estos espacios facilita las tareas cotidianas y puede abrir posibilidades de crecimiento para el turismo. En ese aspecto, valoró que en Misiones “nos consideramos protectores de la biodiversidad, representando el 52% de la biodiversidad de Argentina. Todas estas políticas están alineadas con ese propósito, y siempre nos esforzamos por llevarlas a cabo de manera coherente y continuar en ese sentido”.