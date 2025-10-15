El gobernador Hugo Passalacqua y el presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad, recorrieron este miércoles el Observatorio de Datos Ambientales de Misiones, un centro de monitoreo único en el país que utiliza tecnología satelital e inteligencia artificial para proteger los bosques, prevenir incendios y planificar el uso del suelo.

El Observatorio, que depende del Ministerio de Ecología y de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, procesa información en tiempo real proveniente de los satélites Landsat y Sentinel, generando mapas y alertas sobre deforestación, humedad, temperatura y cobertura vegetal.

Gracias a este sistema, Misiones logró reducir la deforestación en un 14 % durante el último año, según confirmaron las autoridades.

Tecnología al servicio del ambiente

Durante la recorrida, los funcionarios fueron recibidos por el ministro Martín Recamán y el subsecretario Lucas Russo, quienes presentaron las herramientas y avances del centro.

Entre las principales innovaciones se destacan el Sistema de Monitoreo de Deforestación Automatizado, la Gestión Preventiva de Incendios y el programa JNR REDD+, que impulsa la generación de créditos de carbono por conservación forestal.

Herrera Ahuad subrayó que el Observatorio “es una herramienta que reafirma el compromiso de Misiones con la sostenibilidad y la protección de su biodiversidad”.

“Cuando uno ve la tecnología aplicada al servicio de las políticas públicas, comprende su enorme valor para una provincia como la nuestra, que tiene como eje el cuidado del ambiente y la gestión ordenada del territorio”, destacó.

Datos que se transforman en acción

El ministro Recamán explicó que el Observatorio permite centralizar y analizar información ambiental sobre recursos hídricos, bosques, suelos y cuencas, lo que fortalece la toma de decisiones tanto a nivel provincial como municipal.

“Cada acción ambiental se traduce en datos, mapas y análisis que nos permiten actuar con precisión frente a problemas como los incendios o la pérdida de bosques”, señaló.

Por su parte, Russo resaltó que el equipo está conformado por ingenieros, geógrafos, técnicos, abogados y guardaparques, que trabajan articuladamente en todo el territorio.

“El Observatorio nos permite transformar la información en conocimiento útil, y ese conocimiento en acción. Hoy podemos anticipar riesgos, ordenar recursos y diseñar políticas más efectivas para proteger el pulmón verde de Misiones”, afirmó.

Entre los avances recientes, mencionó la digitalización de más de 500 planes de manejo forestal, el mapeo de atropellamientos de fauna, el seguimiento de especies exóticas y un censo ambiental y productivo en zonas rurales cercanas a los parques provinciales.

También anticipó que pronto se instalarán cámaras con inteligencia artificial capaces de detectar columnas de humo y activar protocolos automáticos con brigadistas y bomberos.

Un modelo de gestión ambiental inteligente

El Observatorio de Datos Ambientales se consolida como un modelo de gestión basada en evidencia científica, que combina tecnología, políticas públicas y participación ciudadana.

Sus datos se integran a los planes provinciales de ordenamiento territorial, control forestal y mitigación del cambio climático.

“Este es un paso fundamental hacia una gestión ambiental inteligente, que une la tecnología con el compromiso humano y la decisión política de cuidar la biodiversidad misionera”, concluyó Passalacqua.