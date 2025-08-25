Con un fuerte llamado a la integración regional, Misiones fue elegida para presidir la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de la Región NEA (JuFeJus NEA). La designación recayó en la ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, Cristina Irene Leiva, quien conducirá el Comité Ejecutivo durante los próximos dos años.

El encuentro se desarrolló en la ciudad de Posadas, con la participación de representantes de las provincias de Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa. La sesión contó con la presencia de la presidenta del STJ misionero, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, quien ofició de anfitriona, junto a ministros y ministras de los distintos tribunales regionales.

Durante la apertura, Venchiarutti Sartori destacó la importancia de la cooperación entre las provincias:

«Hoy nos convoca la reelección de autoridades, pero también la necesidad de dialogar sobre cuestiones fundamentales. Nadie se salva solo. En lo político, lo económico y lo social necesitamos unirnos para, desde el intercambio de ideas, construir propuestas conjuntas que puedan llegar al Norte Grande y a la Junta Federal de Cortes», subrayó.

En la asamblea, también se reconoció la trayectoria del magistrado saliente, Dr. Jorge Antonio Rojas. Tras ello, se procedió a la elección de nuevas autoridades:

Presidenta: Cristina Irene Leiva (STJ de Misiones)

Vicepresidente: Víctor Emilio del Río (STJ de Chaco)

Secretario: Alejandro Alberto Chaín (STJ de Corrientes)

Tesorero y relaciones institucionales: Guillermo Horacio Alucín (STJ de Formosa)

La nueva conducción buscará fortalecer la cooperación judicial en el NEA y avanzar en propuestas comunes para la región y el país.

