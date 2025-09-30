La provincia busca consolidarse como referente nacional en producción sostenible. Durante tres días, productores y técnicos profundizaron en la normativa orgánica argentina, con foco en la yerba mate y el té.

Un curso con gran convocatoria

Del 24 al 26 de septiembre, más de 60 productores, técnicos y profesionales participaron en el Curso de Formación de Implementadores de la Normativa Orgánica Argentina, realizado en la Facultad de Ingeniería de Oberá.

La iniciativa, organizada por el Ministerio del Agro de Misiones junto a la Secretaría de Agricultura de la Nación, se enmarca en el Programa de Promoción de la Producción Orgánica, que busca posicionar a la provincia como líder en sistemas productivos sostenibles.

Temas clave y aprendizaje en el campo

Durante la capacitación se abordaron ejes centrales:

requisitos de certificación,

manejo de suelos, enfermedades y malezas,

prácticas permitidas,

valor agregado,

experiencias de implementación.

El cierre incluyó una visita al establecimiento Anna Park, productor de yerba mate orgánica, donde los participantes pudieron ver en práctica lo aprendido, intercambiar experiencias y relacionar la teoría con el trabajo productivo real.

Una política provincial para el futuro

El ministro Facundo López Sartori destacó que el programa busca profesionalizar al sector, transferir conocimientos y consolidar un modelo de producción amigable con el ambiente, en línea con las nuevas demandas de los mercados internacionales.

Por su parte, la subsecretaria Luciana Imbrogno remarcó que “la amplia participación demuestra el interés creciente por lo orgánico” y subrayó que la provincia ya cuenta con una masa crítica de profesionales capaces de acompañar a los productores.

La mirada nacional

Desde Nación, Facundo Soria, responsable de Producción Orgánica de la Secretaría de Agricultura, aseguró que el curso “superó expectativas en cantidad y calidad de participantes”. Además, señaló que la demanda interna y externa de yerba mate y té orgánicos abre una oportunidad única para Misiones, que debe sostenerse con el trabajo público-privado de la Mesa de Producción Orgánica.

Herramientas concretas para productores

La directora general de Yerba Mate y Té, Tatiana Bida, resaltó que el curso es “una herramienta fundamental para fortalecer la producción orgánica en Misiones”.

En tanto, Guillermo Reutemann, coordinador del Instituto Misionero del Suelo, presentó una lista de verificación técnica que permite a los productores realizar un autodiagnóstico y conocer qué tan cerca están de lograr la certificación orgánica.

Con este tipo de capacitaciones, Misiones da un paso firme hacia la consolidación de un modelo productivo más sostenible, competitivo y alineado con los desafíos del mercado global.