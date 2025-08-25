El Ministerio del Agro y la Producción de Misiones presentó este lunes su Presupuesto 2026, proyectando una inversión de $99.958 millones, un aumento del 43,6% respecto al año anterior. La iniciativa busca fortalecer y ampliar las políticas públicas que acompañan a los productores misioneros, garantizando asistencia técnica, innovación y acceso a herramientas financieras.

El ministro Facundo López Sartori, junto a la directora general administrativa Emilce Errubidarte, defendió la propuesta ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, destacando que la inversión busca garantizar arraigo, competitividad y sostenibilidad en el campo provincial. Según el funcionario, este incremento se da en un contexto donde el Estado nacional ha reducido su intervención en distintos sectores productivos, lo que obliga a la provincia a redoblar esfuerzos.

«Misiones tiene un potencial productivo único y diverso, y nuestra tarea es estar presentes en cada etapa, desde la chacra familiar hasta la apertura de nuevos mercados internacionales», afirmó López Sartori, asegurando que el presupuesto permitirá responder a las necesidades reales de los productores.

Los fondos estarán destinados a sectores estratégicos como el tabaco y su diversificación, producción animal y vegetal, biotecnología, forestoindustria, conservación de suelos y acceso al agua.

Durante la presentación, el ministro también repasó los logros de 2025, entre los que se destacan:

Récord de producción de tabaco: más de 39 millones de kilos, consolidando a Misiones como referente nacional.

Programa de Producción Orgánica: 63 establecimientos, 28 elaboradores registrados, 4.260 hectáreas certificadas y un aumento del 56% en el consumo nacional.

Fortalecimiento de la lechería: entrega de toros de calidad genética para mejorar la producción.

Creación del Centro de Transacciones de la Yerba Mate (CeTYM): un espacio clave para la transparencia comercial.

Espacio INN en Oberá: para diseño e innovación en la forestoindustria.

Apoyo a productores de cítricos, cebolla y mujeres rurales: más de 37.000 plantines entregados, semillas y créditos en insumos.

Primer seguro del yaguareté del mundo: un hito en la convivencia entre producción y conservación ambiental.

Acciones ambientales y sostenibilidad: protección de vertientes, acceso al agua, avances en apicultura, acuicultura y cannabis medicinal.

«Los resultados muestran que cuando el Estado, los municipios y los productores trabajan juntos, los cambios llegan. Ahora debemos profundizar ese camino con un presupuesto que nos permita innovar, diversificar y generar oportunidades para todas las familias rurales», destacó López Sartori.

El Presupuesto 2026 reafirma el compromiso del gobierno provincial de invertir en el presente para construir el futuro del campo misionero, asegurando que cada productor, sin importar su escala, cuente con herramientas para crecer y mejorar su calidad de vida.

«Esta inversión es en la gente, en el arraigo y en la posibilidad de que nuestros jóvenes encuentren en la chacra un proyecto de vida. Esa es nuestra misión para 2026», concluyó el ministro.

