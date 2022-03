Escuchamos mencionar muy a menudo la frase “Participación política de la mujer”, es que, debido a una lucha histórica, las mujeres fuimos conquistando derechos muy importantes para nuestras vidas como ciudadanas; desde el acceso a la práctica democrática con el derecho a elegir y ser elegidas que proclamaba la Ley 13.010 o Ley Evita.

Una de las últimas conquistas logradas a nivel provincial y nacional es la Ley de Paridad, que asegura un cupo de 50% de mujeres en las listas, lo que representó un claro incremento de participación femenina, tan necesaria y tan anhelada.

Sin embargo, en el orden local la ley de paridad suele “chocar” con otra legislación clave que es la “ley de lemas”, porque ésta última habilita a los partidos políticos a participar con la cantidad de listas/sublemas que deseen, dentro de un mismo “lema”. En esta instancia, si bien las listas se conforman 50 y 50 de manera intercalada, la repartición de los votos hace muy difícil la posibilidad de que una lista pueda ganar dos, tres o cuatro bancas y es ahí donde las posiciones y las “cabezas de listas” entran en juego.

No es casualidad que en el Concejo Deliberante de Posadas las cuatro mujeres que forman parte del cuerpo legislativo actual pertenezcan al mismo espacio político. Más bien es una causalidad devenida del ADN del espacio político y de la visión del conductor del mismo, el ingeniero Carlos Rovira.

Me permito marcar esta salvedad, basada en mi propia experiencia electoral, cuando me tocó encabezar el sublema Ciudadanía Activa y ganar junto a mi equipo la banca que hoy ocupo.

En el periodo legislativo anterior había tres ediles mujeres y una de ellas terminó su gestión. Que hoy el número haya aumentado de dos a cuatro es por una clara visión estratégica del Frente Renovador de la Concordia.

_ “Cuando hablamos de la desigual participación política de las mujeres, en relación a los varones, me llama la atención que todavía existan espacios que no puedan (o no quieran) ver que el perjuicio no es solo para las mujeres: mientras permanecemos excluidas, la política y las políticas públicas quedan privadas de nuestros talentos y contribuciones. Es por ello que, desde mi lugar de mujer, celebro los espacios políticos que promueven, potencian y fortalecen los liderazgos femeninos, y elijo trabajar y crecer, dentro del partido que hoy en día permitió al HCD de Posadas contar con 4 compañeras representándonos”. _

Militante de Podemos Misiones – Abogada Carolina Rodríguez