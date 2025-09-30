Tras más de un año sin contacto, el presidente y el exmandatario compartieron una extensa reunión en la que analizaron la situación del país, el rumbo del Gobierno y posibles cambios en el gabinete a partir de diciembre.

El presidente Javier Milei mantuvo el domingo un encuentro con su antecesor, Mauricio Macri, después de más de doce meses sin mantener diálogo directo. La reunión, que se extendió por alrededor de tres horas, también contó con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Durante la charla, Macri compartió su visión sobre la coyuntura nacional y sugirió que algunas derrotas legislativas del oficialismo podrían estar relacionadas con la falta de acuerdos amplios en el Congreso. Milei, por su parte, reconoció que en diciembre habrá recambios en el gabinete y dejó abierta la posibilidad de sumar a dirigentes de otros espacios políticos, entre ellos figuras del PRO.

En ese marco, comenzaron a circular versiones sobre posibles incorporaciones, como la de Diego Santilli en el área de Seguridad, lo que implicaría la salida de Patricia Bullrich. Sin embargo, todavía no hay definiciones concretas respecto de estos movimientos.

Según trascendió, Milei y Macri planean volver a reunirse esta misma semana para profundizar el acercamiento y explorar eventuales mecanismos de cooperación política.