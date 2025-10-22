Aunque el escenario aún no es ideal, el presidente Javier Milei recibió información que indica un aumento en la intención de voto de La Libertad Avanza. Con este dato en mano, se muestra optimista de cara a las elecciones del próximo domingo, que marcarán el inicio de una nueva etapa de acuerdos y reformas dentro del Gobierno.

Reformas y proyección internacional

El mandatario ya piensa en el día después de los comicios, cuando planea una reforma del Gabinete y una agenda internacional renovada. Entre sus próximos movimientos figura una nueva reunión con Donald Trump y una posible foto con Lionel Messi, según confirmaron fuentes oficiales.

El encuentro con el exmandatario estadounidense se realizaría en el marco del American Business Forum, previsto para el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center de Miami. Allí también participarán María Corina Machado —reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025—, Jamie Dimon (CEO de JPMorgan Chase), el actor Will Smith, Stefano Domenicali (presidente de la Fórmula 1) y Adam Neumann, cofundador de Flow.

¿Un encuentro con Messi?

Milei podría coincidir en el evento con Lionel Messi, a quien ha definido en varias ocasiones como “el mejor jugador de todos los tiempos”. En febrero, el Presidente había recibido en la Casa Rosada al empresario Jorge Más Santos, uno de los principales accionistas del Inter Miami, donde juega el capitán argentino.

Sin embargo, desde el entorno presidencial aclararon que no hay una reunión programada con el futbolista y que, si se da un encuentro o una foto, será algo espontáneo: “Él no fuerza esas cosas”, explicaron.

Crecimiento en las encuestas y desafíos internos

Según fuentes de la cúpula libertaria, el oficialismo recuperó intención de voto tras la baja de la candidatura de José Luis Espert. Aunque en el Gobierno aseguran que no prestan atención a las encuestas, admiten que “están mejor posicionados” que semanas atrás, aunque reconocen que la elección “sigue difícil”.

Independientemente del resultado del 26 de octubre, el Presidente avanza con la idea de modificar su equipo de trabajo, lo que incluiría tanto a funcionarios que asumirán bancas legislativas como a otros por desgaste o reestructuración interna.

Tensión y posibles salidas en el Gabinete

Entre los nombres que podrían dejar el Ejecutivo figuran Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Manuel Adorni (vocero presidencial), quienes probablemente asuman cargos legislativos.

Uno de los casos más sensibles es el del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que manifestó su malestar por las diferencias internas dentro del Gobierno. Francos apuesta por retomar el diálogo con sectores de la oposición no kirchnerista, aunque duda de que eso suceda.

También están bajo la lupa Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y el canciller Gerardo Werthein, cuyas continuidades están en duda. Entre los posibles reemplazos suenan el intendente Guillermo Montenegro y dirigentes cercanos al PRO.

Alianzas con el PRO y mirada al Congreso

Tras los comicios, el Gobierno buscará construir una “nueva mayoría” en el Congreso para impulsar las reformas de Milei. En ese marco, Macri y Milei podrían retomar el diálogo. En varias provincias, ambos espacios formaron alianzas electorales y compartirán cierres de campaña, como en Rosario, donde el Presidente dará un discurso junto a sus ministros.

“En ningún escenario estás cerca de una mayoría propia; necesitás construir acuerdos”, admitió uno de los estrategas de La Libertad Avanza.

El rol de las provincias y la nueva mayoría

Desde la Casa Rosada destacan que las provincias serán claves para el futuro político. El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, expresó públicamente su apoyo a Mónica Becerra (LLA) y apuntó contra el kirchnerismo: “Lo que nos dejó fue un daño muy grande que cuesta mucho corregir”.

Con la mirada puesta en el Congreso, también se analiza la posibilidad de que Cristian Ritondo asuma la presidencia de la Cámara de Diputados, con Fernando de Andreis como posible jefe del bloque del PRO, consolidando así una alianza parlamentaria Milei–Macri.

