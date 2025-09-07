Javier Milei aceptó la derrota en las elecciones de Buenos Aires, pero dejó en claro que no piensa cambiar nada de su rumbo.

“Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años… esto iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos”, dijo, señalando a Fuerza Patria como responsable de superarlo por 13 puntos.

A pesar del revés, el Presidente prometió seguir a rajatabla con su misma receta: equilibrio fiscal férreo, mismo esquema cambiario, más desregulación y “mejoras” en Capital Humano. Nada de autocrítica real ni cambios: más de lo mismo.

Milei aseguró que analizará los resultados y hará “profunda autocrítica” de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre… aunque parece que la autocrítica no incluirá revisar sus políticas, solo ajustar el discurso.

El mensaje quedó claro: derrota aceptada, pero rumbo inalterable y culpables claros: Fuerza Patria y el “aparato peronista”.