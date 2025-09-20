Antes de su viaje a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU, donde además tendrá una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Javier Milei dio una extensa entrevista en la que ratificó el rumbo de su Gobierno, defendió a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, e insistió en acusar a la oposición de buscar desestabilizarlo.

El mandatario resaltó la importancia de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, a las que calificó como «las más importantes de nuestra vida», y afirmó que es «un momento bisagra» para el país.

«Empezamos el camino que va a ser grande en Argentina nuevamente. Esto es muy importante, estamos frente a la elección más importante de nuestra vida, es el momento bisagra. Es decir, el statu quo va a tirar con todo, el statu quo va a ser la máquina de impedir. Al statu quo le conviene esta situación de pobreza, porque básicamente tiene esclavos. Clientelismo político. Nosotros, en cambio, proponemos que la gente sea libre y próspera. Entonces, imagínese que este modelo jubila a todo el partido del estado. Yo quiero cambiar de frente», aseveró.

En la misma línea, dijo que la derrota en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires no son el termómetro para las nacionales y lo explicó comparándolo con lo que ocurrió con LLA en 2023.

«Las distritales nunca fueron un buen predictor de las nacionales. Te cuento el caso nuestro. Nosotros en el 2023 cuando fuimos a las distritales nos fue muy mal. En todas, en todas sacamos menos que el diez por ciento. Y después terminamos ganando. Soy optimista, confío en los argentinos», dijo en declaraciones a Radio Mitre.

Milei también fue consultado por la situación interna del Gobierno, en un clima de rumores sobre internas y cambios de Gabinete tras los últimos resultados electorales. En ese sentido, desmintió que haya peleas, y aprovechó para defender a su hermana Karina Milei y a su asesor, Santiago Caputo.

«Obviamente, la relación entre Karina y Santiago está bien. Pero yo tengo una pregunta: ¿creés que yo podría tener una buena relación con Santiago Caputo si se mete con mi hermana? Entonces, ¿se da cuenta de que no tiene sentido?. Ahora, ¿qué es lo que creen? ¿Qué las personas tienen que pensar todas iguales? Se plantean temas y hay visiones y en algunos momentos se opta por un camino y a veces se opta por otro. A veces se diseña un camino intermedio o a veces de esas dos posiciones se crea un nuevo camino», explicó.

Puntualmente, sobre la figura de su hermana, Milei fue contundente: «¿Usted cree que yo solo me crié en la adversidad? ¿Sabe quién remaba conmigo en ese momento? Karina. Igual que como remamos con Santiago (Caputo), igual que como remamos con todo el gabinete. Acá no afloja nadie. Estamos a mitad de camino, no vamos a volver para atrás», subrayó.

Asimismo, se refirió al rechazo en Diputados de los vetos al presupuesto universitario y la emergencia pediátrica, remarcó su compromiso con el equilibrio fiscal y dijo: «Nosotros vamos a preservar el equilibrio fiscal y vamos a utilizar las herramientas que sean necesarias para seguir sosteniéndolo. El equilibrio fiscal no se toca. Es la pieza angular de este programa».

Su perfil político y la relación con Macri

Javier Milei también dijo estar trabajando en su perfil político tras los últimos resultados electorales y dijo que su vínculo con el expresidente Mauricio Macri está «frío».

«No estamos hablando, pero tampoco es que están cerradas las puertas al diálogo. El otro día tuvo un gesto muy positivo hacia el presupuesto. Yo en el día de ayer, en la conferencia, hice toda una valoración del apoyo que recibí para el voluntario, tanto de la doctora Bullrich, como de parte de Mauricio Macri. Por lo tanto, a veces, un día, viste como son las relaciones, a veces se enfrían, a veces se profundizan», dijo.

Y agregó: «Yo creo que los desafíos que tiene enfrente Argentina requiere que todos los que estamos en contra del partido del Estado y del kichnerismo y todos sus socios siniestros que se quieren mostrar moderados, pero en realidad terminan votando con el kirchnerismo. Estamos todos juntos. Hay puentes».

En cuanto a su gestión, destacó que en las últimas semanas se puso al frente de la mesa política y «la campaña al hombro».

«Volví a restituir el Ministerio del Interior para tener un único interlocutor con las provincias. Además, armé una mesa para vincularnos con los gobernadores, donde no solo está el Ministro del Interior y el jefe de Gabinete, sino que además está el Ministro Caputo. Estamos hablando en serio, acá no hay chiste. Es decir, acá no se discute el sexo en Los Ángeles, se discute en cosas concretas».

El escándalo de la Andis

En otro tramo de la entrevista, el presidente fue consultado sobre el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y negó que Diego Spagnuolo, el ex titular de ese organismo, le haya hablado de un presunto esquema de corrupción.

«Hasta el propio Mauricio D’Alessandro, que es abogado, que fue abogado mío, que somos amigos, dice: ‘Es falso lo que está diciendo, que le dijo a Javier, porque si lo hubiera dicho, le hubiera volado la cabeza’. Aparte, si Spagnuolo tenía esa certeza de que había corrupción, lo tenía que denunciar. Porque si no, incumplía los deberes de funcionario público. Por eso, cuando aparecieron estos audios, ante la duda, fue desplazado de su cargo y se intervino la ANDIS», explicó.

En este sentido, aseguró que el Gobierno está siendo víctima de un espionaje ilegal, el cual dijo haber denunciado ante la Justicia, y definió el escándalo como un «chimento de peluquería».

«Está lleno de gente en la política que hacen esto, y esto en la política es mucho más convencional de lo que usted cree. Gente hablando cosas sin ningún fundamento. Si usted está en el sector público y ve algo así, tiene que hacer una denuncia, porque usted está incumpliendo con los deberes de un funcionario público. Y si eso, como dicen, son de mitad del año pasado, pasó mucho más de un año que lo debió haber denunciado. Es chimento de peluquería», señaló.

Y agregó: «Estamos tranquilos, y, de hecho, digamos, todas las pruebas que haya que afrontar».

La situación económica

Milei también habló de la situación económica y minimizó la suba del dólar, aunque admitió que puede haber un traslado a precios y un impacto en la actividad económica. De todas formas, aseguró que están armando «un sistema financiero anticorridas» para evitar en el futuro movimientos bruscos en el tipo de cambio.

«Acá lo que hay es una cuestión en donde se volatilizó la demanda de dinero, o sea, hay que ver si esa volatilización de la demanda de dinero tiene como contrapartida una caída de la demanda de dinero vinculada, a lo que se tiene que hacer con las transacciones. Entonces, en ese caso, podría ir a precios y podría además impactar sobre el nivel de actividad», sostuvo.

En ese marco, explicó, vienen trabajando «en solidificar los fundamentos de Argentina» y resaltó la capitalización del Banco Central. «Sabíamos que este iba a ser un año muy complejo y nosotros estábamos trabajando para cerrar los pagos de deuda que tiene Argentina el año que viene, que son 4 mil millones de dólares en lo que es el mes de enero y 4.500 en el mes de julio, en un contexto donde además se está bajando la tasa de interés en Estados Unidos, con lo cual por suerte nosotros estamos muy avanzados en las negociaciones y haremos todo lo que sea necesario para preservar el bienestar de los argentinos y seguir adelante», subrayó.

«Si llegada la oportunidad los argentinos deciden dolarizar, lo cual desde mi punto de vista habría que llamarlo a consulta popular, que sea vinculante, entonces en función de lo que los argentinos decidan, si los argentinos deciden y contamos con el financiamiento para hacerlo, se lo hace, pero mientras tanto nosotros trabajamos, esto es muy importante, en generar un sistema anticorridas», añadió.

Fuente: Infobae