El presidente Javier Milei sorprendió este viernes al publicar un mensaje en sus redes sociales, promocionando una criptomoneda llamada $Libra, una acción poco común para un jefe de Estado y que despertó las dudas entre los usuarios. Tras el anuncio, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de U$S 4,978 dólares, para luego desplomarse a U$S 0,99159 dólares en pocas horas.

«La Argentina Liberal sigue creciendo!!! Este proyecto privado tiene como objetivo promover el desarrollo de la economía argentina, financiando pequeñas empresas y emprendimientos locales. El mundo quiere invertir en Argentina», fue el mensaje de Milei en su cuenta de X.

La publicación también fue replicada en sus historias de Instagram y contenía un enlace al sitio web vivalalibertadproject.com. En el sitio se menciona que «el Proyecto Viva La Libertad tiene como misión principal impulsar la economía argentina mediante el financiamiento de proyectos pequeños y empresas locales, apoyando a aquellos que buscan hacer crecer sus negocios y contribuir al desarrollo del país».

El proyecto está vinculado a una entidad denominada «Kip Network» y el contacto está dirigido a una cuenta de correo de Gmail.

El posteo despertó dudas entre los usuarios, que se debatieron entre si se trataba de un hackeo a la cuenta presidencial o la difusión de una estafa cripto. Sin embargo, la información fue confirmada por la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, quien fue tajante en X: fue tajante en X: «No hubo hackeo…» y más tarde añadió: «Para aclarar… no fue un hackeo».

El que también se refirió al tema fue el militante de La Libertad Avanza, Daniel Parisini, más conocido como El Gordo Dan, quien se envalentonó: «Ahí meto todo lo que tengo».

Las críticas y el asombro de la comunidad cripto

La trader Ornella Panizza, conocida en redes como ‘Lady Market’, expresó en X: «Espero que hayan hackeado la cuenta de Milei, porque LIBRA fue una estafa gigante. Dos cuentas poseen el 70% de la oferta, muy raro. Necesitan dar explicaciones».

«No se quién fue el cráneo al que se le ocurrió esto, pero hizo un daño enorme. Sépanlo», agregó.

Desde la cuenta @ladoblevara_ se publicó: «Tenemos a un PRESIDENTE que, de manera descarada, acaba de promover una moneda que robó millones de dólares de la gente. Todo lanzado desde una página creada HOY. ¡Qué vergüenza!».

En tanto, el abogado Carlos Maslatón también se pronunció: «Es oficial, no hubo hackeo, lo ha confirmado todo su entorno. Milei está directamente involucrado en un fraude criptográfico. Ha cruzado todos los límites morales, lo que acaba de publicar está diseñado para robar. Ya no hay duda: esto es causal de juicio político».

«Si no puede comprender delitos financieros de esta magnitud, no puede ser presidente», agregó el otrora aliado de Milei.

El antecedente de Donald Trump: lanzó su propia criptomoneda con pérdidas masivas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado 18 de enero, a través de su cuenta en X, el lanzamiento de su propia memecoin, desarrollada en la red Solana. En menos de un día, esta criptomoneda generó un volumen de transacciones de miles de millones de dólares y experimentó un incremento de más del 500% en su valor. Sin embargo, la burbuja explotó.

El diario The New York Times informó de pérdidas masivas de los inversores en las memecoins de TRUMP. Citando datos de la empresa de inteligencia de blockchain Chainalysis, el informe destacaba que al menos 813.000 billeteras de criptomonedas perdieron un total de u$s2.000 millones tras comprar TRUMP.

TRUMP se desplomó alrededor de un 80% desde que alcanzó un máximo de U$S 72,60 el 19 de enero, y su capitalización de mercado se redujo de U$S 14.500 millones a U$S 3.000 millones., según los datos de CoinGecko.

Este anuncio alimenta las expectativas de que Trump implemente regulaciones más flexibles para las criptomonedas, incluyendo la posible creación de una reserva estratégica de Bitcoin para el Tesoro de los Estados Unidos. Sin embargo, al tratarse de una memecoin, los riesgos asociados a su inversión son elevados. Es crucial que los inversores realicen un análisis detallado antes de operar con este tipo de activos, dado que las memecoins suelen ser altamente especulativas y carecen de fundamentos técnicos sólidos, lo que las hace vulnerables a diversas amenazas.

Entre los riesgos más comunes se encuentran las estrategias de manipulación de mercado, como el «pump and dump», donde el precio del token se infla artificialmente para luego desplomarlo. Estas prácticas pueden estar relacionadas con grupos que concentran grandes cantidades del activo, fomentan el interés del mercado y, al alcanzar un precio elevado, venden sus posiciones masivas, provocando un colapso en el valor. En los casos más extremos, esto puede derivar en lo que se conoce como «rugpull», donde el precio de la memecoin cae a cero, dejando a los inversores con pérdidas totales.

En medio de la polémica, la comisionada de la SEC, Hester Peirce, declaro que el token oficial Trump (TRUMP) del presidente estadounidense Donald Trump, no entran en la jurisdicción de la Comisión de Bolsa y Valores y no están sujetas a su supervisión.

Fuente: Ámbito