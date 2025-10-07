De acuerdo al Decreto 274/2024, los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones de Anses deben tener aumentos todos los meses según la inflación de dos períodos atrás.

En este sentido, en octubre los haberes aumentan 1,88%, igual que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto informado por el Indec. En noviembre, el aumento dependerá de la inflación de septiembre.

El Indec informó que el martes 14 de octubre a las 16 se conocerá la inflación de septiembre.

Las consultoras privadas Eco Go y LGC estimaron que el IPC será del 2,3%. Si ese dato se confirma, los jubilados con haberes mínimos pasarían a cobrar $333.476 y la AUH quedaría en $119.808 aproximadamente.