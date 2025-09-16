Tras la presentación del Presupuesto 2026 por cadena nacional, el presidente Javier Milei partió hacia Paraguay donde hoy disertará en una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y mantendrá una reunión bilateral con su par de ese país, Santiago Peña.

Según la agenda difundida por Presidencia, el primer mandatario hablará a las 10 de la mañana en la Apertura de la CPAC. Es la primera vez que se realiza el evento de dirigentes conservadores en Asunción. Las entradas para participar oscilan entre los 100 dólares y los 5.000 dólares.

A las 12:30, Milei mantendrá un encuentro con su par paraguayo, Santiago Peña, donde habrá una reunión privada y un almuerzo. A las 18:30, asistirá a la disertación del Presidente sobre “Tecnología y Crecimiento”, donde concurrirán 1500 jóvenes del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay.

La agenda continuará mañana en Congreso Nacional Paraguayo donde Milei dirá unas palabras en la Sesión de Honor frente a los legisladores y los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires.

El fin de semana, el jefe de Estado suspendió un viaje previsto a España luego de la derrota legislativa en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, participó mediante un video en la cumbre de dirigentes conservadores llamado “Europa Viva 25″. “Quiero que sepan que mi corazón está con ustedes y que hoy, circunstancialmente, físicamente, me ha tocado estar en mi país defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión», dijo en su mensaje.

Milei tiene una alineación política internacional con Peña, ya viajó en dos ocasiones a Asunción. La relación entre ambos países se mantiene aceitada por las coincidencias en respaldo hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En la embajada argentina en esa ciudad además fue designado embajador el economista Guillermo Nielsen, principal negociador de la deuda con el FMI durante el kirchnerismo.

El próximo fin de semana viajará a Estados Unidos para participar el lunes 22 de septiembre de la cumbre de jefe de Estado la Asamblea General de la ONU que se realiza en Nueva York. Milei dará su segundo discurso ante el organismo internacional el próximo miércoles 24. Por ahora no está prevista una reunión bilateral con Trump, pero sí se confirmó un encuentro con Netanyahu el jueves 25.

