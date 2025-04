El presidente Javier Milei se encuentra en Estados Unidos, donde realizó un viaje relámpago para recibir un premio y donde espera reunirse con Donald Trump para avanzar en un acuerdo de arancel cero para algunos productos que Argentina exporta al país norteamericano.

Según trascendió, al recibir el premio, Milei anunciará esta noche una negociación para -luego de algunas etapas a superar- lograr tener arancel de 0% para ese mercado en unos 50 productos argentinos. Aunque en un principio, se comenzaría por unos 10 productos. El final del camino, señalaron fuentes oficiales en off, es un Tratado de Libre Comercio (TLC).

Tal como publicó iProfesional este miércoles, el viaje de Milei a Estados Unidos lo dejó «primero en la fila» para intentar negociar con Trump la rebaja de aranceles. Y a eso hizo mención el propio presidente argentino en sus redes este jueves por la tarde.

Milei se refirió a un mensaje en X de Eric Trump, uno de los hijos del mandatario norteamericano, que decía: «No quisiera ser el último país en intentar negociar un acuerdo comercial con @realDonaldTrump. El primero en negociar ganará; el último, sin duda, perderá. He visto esta película toda mi vida…».

A lo que Milei destacó: «Sabrán quién es uno de los primeros que se han reunido con el Secretario de Comercio de EEUU luego de su entrevista con Bloomberg?»

El mensaje del presidente argentino hizo referencia al encuentro entre el Canciller Gerardo Werthein y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick.

«El encuentro se desarrolló en un clima cordial y amigable, con una agenda enfocada en los principales temas comerciales bilaterales, particularmente en el contexto de la reciente implementación por parte de los Estados Unidos de nuevas medidas arancelarias», señalaron desde Cancillería tras el encuentro.

«El canciller Werthein manifestó que, luego de analizar las cuestiones identificadas en el informe elaborado por la Oficina de Comercio de los Estados Unidos, las adecuaciones correspondientes ya se encuentran en proceso de implementación y se prevé su finalización en los próximos días», agregaron.

Y concluyó: «El Ministro de Relaciones Exteriores remarcó la importancia de generar condiciones que permitan, más adelante, una revisión de las medidas adoptadas, al tiempo que destacó la voluntad de avanzar en una agenda orientada a fortalecer los flujos comerciales entre ambos países.

¿El retraso cambiario juega a favor?

Hay un detalle importante que en este momento puede jugar a favor de Milei en su negociación para lograr tener arancel cero en algunos productos: Trump no solamente se quejó de los aranceles aduaneros sino también de la manipulación cambiaria que hacen los países para abaratar sus exportaciones.

Es decir, Estados Unidos considerará como una conducta desleal a las devaluaciones que se realicen como forma de recuperar competitividad y así compensar el mayor costo arancelario. Eso es lo que durante el año pasado hicieron todos los países de la región, con Brasil y México a la cabeza.

Y, en ese punto, Argentina ha sido la excepción, por su fuerte revaluación del peso. Desde ese punto de vista, el «timing» es perfecto para Milei, porque el discurso de Trump le sirve como argumento en su discusión con el Fondo Monetario Internacional.

De hecho, el gobierno no solo no quiere alterar su esquema cambiario, sino que ha dicho que no cree que las devaluaciones sean el remedio a la volatilidad internacional. Lo dijo explícitamente Toto Caputo en febrero pasado, cuando trató de llevar calma al mercado con este mensaje en las redes sociales: «Siempre contemplamos la posibilidad de que haya shocks externos, como el que estamos viendo en este momento. El mejor antídoto contra esto es garantizarles a los argentinos que este gobierno nunca se va a mover un centímetro del orden fiscal y monetario que llevamos adelante desde el día 1».

En las entrelíneas de Caputo se deja traslucir el mensaje de que, por más que haya turbulencias a nivel internacional, no se prevé alterar la política económica basada en «las tres anclas». Se trata del superávit fiscal, el congelamiento monetario y la ralentización del dólar, como forma de llevar la inflación mensual debajo del 2%.

Javier Milei, en «pole position»

Además, para Milei, el gesto de haber sido invitado a la celebración de Mar a Lago para recibir la condecoración «Make America Great Again» implica varias satisfacciones. Además de la confirmación de que el escándalo Libra no afectó la visión que hay sobre su persona en el gobierno Trump, le permite transmitir al mundo la interpretación de que Argentina está en el listado de los países amigos.

Traducido al terreno comercial, que en la carrera por obtener excepciones a las subas arancelarias, se encuentra en «pole position».

Mientras tanto, se intensifica el lobby interno en Estados Unidos por una asistencia financiera de u$s15.000 millones -es decir, un inédito 75% del total comprometido por el FMI- para reforzar a Milei.

La carta de la diputada María Salazar al secretario de Finanzas, Scott Bessent, es la demostración cabal de que lo que está en juego excede ampliamente la discusión financiera y entra en el terreno de la geopolítica: la representante de origen cubano no fundamentó su pedido en indicadores de inflación, sino que dijo que «América latina necesita desesperadamente un ejemplo que seguir, y Argentina es la referencia moral y política que puede mostrarles el camino a sus vecinos».

Qué productos exporta Argentina a Estados Unidos

Como parte de esos anuncios, los productos argentinos, como el aluminio y el acero, pagarán un arancel del 10% para ingresar a los Estados Unidos.

La Argentina exporta unos u$s650 millones anuales por esos productos, que ahora se encarecerán.

Pero la medida impactará sobre todas las exportaciones argentinas a ese país, como las ventas de cítricos.

El nuevo esquema de aranceles recíprocos generalizados para todos sus socios comerciales comenzará a tener vigencia a partir de este jueves.

Fija un arancel mínimo del 10% para todos los productos que ingresen a EE. UU., incluyendo los provenientes de la Argentina.

Ese piso es muy superior a lo que pagan diversas exportaciones argentinas en la actualidad, lo que pone en duda la sostenibilidad de la venta de esos productos.

Tras explicar en detalle el nuevo esquema arancelario, Trump expresó: «Con estas acciones vamos a lograr hacer de Estados Unidos un gran país nuevamente. Trabajos y empresas volverán a nuestro país, romperemos barreras comerciales».

Un informe de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) describe las diferencias en los aranceles que pagan las exportaciones argentinas versus las importaciones americanas. Por ejemplo:

«En alimentos, Argentina grava la importación en un 16 por ciento, mientras que Estados Unidos tiene un arancel del 4,6 por ciento.

En químicos y productos industriales, Argentina cobra 8,1 por ciento y Estados Unidos impone un 0.3 por ciento.

En plásticos, el arancel local es de 11 por ciento frente al 1,4 por ciento del país norteamericano.

En textiles, la Argentina cobra la tarifa más alta, con 20,9 por ciento, mientras que en EE.UU se aplica un 6,1 por ciento.

En metales, la tarifa local es de 13,7 por ciento y el impuesto estadounidense es de apenas el 0.2 por ciento».

Durante el año 2024, Argentina experimentó un notable crecimiento en sus exportaciones hacia Estados Unidos, alcanzando un total de u$s6.395 millones, lo que representó un incremento del 13,2% en comparación con el año anterior. Este aumento contribuyó a que, por primera vez en 18 años, Argentina registrara un superávit comercial con Estados Unidos, con un saldo positivo de u$s232 millones. ​

Los principales productos exportados por Argentina a Estados Unidos en 2024 fueron:

Aceites crudos de petróleo: este producto lideró las exportaciones argentinas hacia Estados Unidos, representando el 31,2% del total exportado. ​

Naftas excluidas para petroquímicas: constituyeron el 3,3% de las exportaciones argentinas a Estados Unidos. ​

Vinos no espumosos y mosto de uva: estos productos representaron el 2,9% del total de las exportaciones. ​

Otros productos relevantes fueron la carne bovina congelada y deshuesada (132 millones de dólares), miel natural (u$s125 millones), azúcares de caña (u$s99 millones) y aceite de soja (98 millones).

También destacaron los aceites esenciales de limón, el aceite de oliva virgen extra y los porotos de soja. Estos productos agroindustriales reforzaron el posicionamiento de Argentina como proveedor de alimentos y derivados a uno de los mercados más exigentes del mundo.

Fuente: Iprofesional