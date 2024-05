Este martes 28 de mayo el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial la salida de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete y la designación de Francos en su reemplazo. Aunque los cambios se venían rumoreando desde hacía varios días y terminaron de confirmarse en la noche del pasado lunes con un comunicado oficial, la formalización terminó de concretarse este martes con la publicación de los respectivos decretos.

A través del decreto 471/2024, el presidente Javier Milei primero aceptó la renuncia de Francos como ministro del Interior y mediante el 472 hizo lo propio con la dimisión de Posse como jefe de Gabinete y, en ese mismo texto, designó al exdiputado nacional como nuevo ministro coordinador. En lugar de Francos irá su actual vice, Lisandro Catalano, pero como secretario, porque Interior dejará de ser un Ministerio.

En tanto, con el decreto 474/2024, el jefe de Estado dio curso a la salida de Silvestre Sívori, un hombre de Posse, como director ejecutivo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Guillermo Francos encabezó su primera conferencia de prensa como Jefe de Gabinete

«Es una nueva etapa de una gestión que continúa. Hoy me toca a mí», expresó como primeras palabras el funcionario del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

«En primer lugar, no me gusta la palabra echar. Yo creo que hay etapas que se cumplen y pueden haber cambios de gestiones. El jefe de Gabinete presentó su renuncia y no hay ninguna cuestión en esto pendiente. Yo no me guío por versiones, si alguien tiene algo para decir, que lo diga donde corresponde», expresó al ser consultado por la salida de Nicolás Posse.

Sobre el futuro del Ministerio del Interior, que sería reducida al rango de secretaría, Francos señaló que «el presidente me ha pedido que me haga cargo dentro de la Jefatura de Gabinete de las funciones del Ministerio del Interior, y el secretario del interior, Lisandro Catalán, va a pasar a depender del Gabinete. Vamos a seguir trabajando como venimos haciéndolo hasta ahora».

En la conferencia, el funcionario de La Libertad Avanza (LLA) se refirió al futuro del funcionario saliente Nicolás Posse. «Yo tengo una relación con él desde hace mucho tiempo. Creo que es una persona valiosa y que puede cumplir otras funciones para el Gobierno en el área que encontremos y acordemos con él en los próximos días. Él sigue perteneciendo a este espacio y sigue apoyando al presidente de la República desde el lugar que le toque».

«Es la primera vez que hay un presidente ministro de Economía, el Presidente está consustanciado con el ministro. Todo su equipo entendemos que los primeros temas que había que encarar era la macroeconomía que había sido recibida en un caos muy grande. Eso se está ordenando y a partir de ahí ya está comenzando el período de reactivación de la economía», dijo el nuevo jefe de Gabinete en un análisis sobre el contexto económico actual.

Manuel Adorni suspendió su conferencia de prensa

El vocero de la presidencia, Manuel Adorni, suspendió su habitual conferencia de prensa de este martes ante los cambios en el Gabinete y la presencia de Guillermo Francos ante los medios.

En paralelo, Francos encabezó la primera reunión de Gabinete, ubicado en la cabecera de la mesa, junto a los ministros de Javier Milei.

Fuente: Ámbito