En septiembre, el esquema previsional combina dos piezas ya conocidas: la actualización por movilidad atada a la inflación y un refuerzo adicional que busca sostener el poder de compra de los haberes más bajos.

El Gobierno seguirá entregando la asignación extraordinaria como un pago extra que se liquida junto al haber. Sin embargo, su carácter focalizado implica que no todos los jubilados la perciban del mismo modo: algunos cobrarán el refuerzo total, otros uno proporcional y un tercer grupo quedará directamente afuera.

El dato central para septiembre es doble. Por un lado, la movilidad del 1,9 % elevó el haber mínimo a $320.213. Por otro lado, el valor máximo del refuerzo se mantiene en $70.000. Así, cuando el beneficiario está en la mínima, el ingreso mensual con bono llega a $390.213. Ese monto también funciona como tope de resultado: a medida que el haber se aleja de la mínima, el refuerzo se reduce hasta desaparecer cuando el total iguala o supera esa cifra.

Milei mantiene el bono pero con nuevo límite: hasta cuánto se puede cobrar en septiembre

En síntesis: quienes cobran la mínima acceden al bono completo; los haberes por encima de $320.213 reciben una asignación extraordinaria proporcional; y cuando el ingreso mensual sin bono ya se ubica en niveles que alcanzarían o superarían $390.213, no corresponde refuerzo alguno. De ese modo, el alcance del beneficio queda acotado a los tramos inferiores del padrón.

