El Gobierno nacional enviará al Congreso el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, una iniciativa que busca prohibir la emisión monetaria innecesaria y establecer el equilibrio fiscal como principio obligatorio en la administración pública. Anunciado por Javier Milei y confirmado por el vocero presidencial Manuel Adorni, el proyecto apunta a corregir desequilibrios estructurales de las cuentas nacionales. Sin embargo, este modelo de responsabilidad financiera ya es una realidad consolidada en Misiones, donde desde hace más de dos décadas rige una ley provincial que prohíbe el endeudamiento para gastos corrientes y un modelo de equilibrio fiscal que garantiza la solvencia del Estado sin ajustes sociales.

Desde principios de los 2000, Misiones sostiene una regla fiscal clave: no se puede gastar más de lo que se recauda, ni endeudarse para cubrir gastos del día a día. Esta política ha sido sostenida de manera ininterrumpida por distintos gobiernos provinciales y es considerada una de las claves para explicar la estabilidad financiera y el crecimiento ordenado que la provincia ha logrado en sectores como educación, salud, obra pública y desarrollo productivo. Mientras otras jurisdicciones atravesaban crisis fiscales o debían aplicar recortes, Misiones logró sostener la inversión sin comprometer el equilibrio presupuestario.

El proyecto nacional que se presentará en el Congreso establece que el Presupuesto General de la Nación deberá proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario, y que quedará prohibida la aprobación de presupuestos deficitarios. En caso de prórroga del presupuesto, como ocurre actualmente con el de 2023, también deberá mantenerse un resultado al menos equilibrado. Además, no se podrán ejecutar gastos por fuera del presupuesto sin contar con recursos debidamente acreditados.

Un punto central de la propuesta es la incorporación de figuras penales en el Código Penal para castigar a los funcionarios públicos que promuevan o autoricen medidas que violen el principio de equilibrio fiscal. También se establece que las leyes que impliquen gastos sin financiamiento claro serán declaradas nulas de nulidad absoluta, eliminando así toda posibilidad de ampliar el gasto sin previsión financiera.

El texto también introduce los principios de disciplina legislativa e impacto presupuestario, obligando a que todo proyecto de ley que implique erogaciones o modificaciones tributarias detalle cómo se financiarán. Esto apunta a limitar la discrecionalidad política y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Mientras tanto, el Gobierno nacional aún no ha confirmado si enviará el proyecto de Presupuesto 2026 dentro del plazo legal, que vence el 15 de septiembre. En contraste, Misiones no solo mantiene una política sostenida de equilibrio fiscal, sino que también tiene una ley específica que garantiza este principio, demostrando que es posible administrar con responsabilidad sin afectar derechos ni frenar el desarrollo. La Nación busca ahora, con esta ley, replicar a nivel federal lo que en Misiones es una práctica consolidada y eficaz.