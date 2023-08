El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aseguró ante los empresarios del Consejo de las Américas que «una Argentina mejor es posible porque los argentinos han despertado a las ideas de la libertad».

«Es el único cambio serio es LLA», dijo el economista liberal al disertar en el foro que se celebró en el Hotel Alvear. «El origen de la decadencia argentina lo hemos identificado como el modelo de la casta, que dice que donde nace una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos, ese conflicto los liberales tenemos claro cómo se resuelve: con propiedad privada y sin intervención del Estado», sostuvo el economista.

Según Milei, los políticos «prefieren la garra del Estado antes que la mano invisible». Pero, además, indicó que el concepto de Justicia Social es «aberrante» y lo definió según sus palabras: «Es robarle a alguien para darle a otro, un trato desigual frente a la ley, que además tiene consecuencias sobre el deterioro de los valores morales al punto tal que convierte a la sociedad en una sociedad de saqueadores».

Ante un auditorio que lo escuchó cauto, Milei volvió a arremeter y aseguró que «lo único que hizo el Estado presente fue hundirnos en esta miseria». «En ese sentido nosotros proponemos un verdadero cambio, el verdadero cambio de verdad», sostuvo en un confuso juego de palabras marcando distancia con la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. «Un cambio de 180 grados que multiplicado por tres da 540 y todos saben qué significa, le mando un saludo», sostuvo Milei en una alusión a quien sería su nueva pareja, la humorista Fátima Florez, cosechando así el único aplauso que el círculo rojo le otorgó a su discurso.

«Muchachos son ustedes los que tienen que poner el país de pie, yo les voy a sacar el Estado de encima», les prometió un Milei enfático a los empresarios a quienes, ni siquiera con esa promesa, logró arrancarles otro aplauso.

El economista dijo que no se pueden «esperar resultados distintos si siempre vamos a hacer lo mismo», y remarcó que su programa económico implica en total unos «35 a 40 años» para su ejecución. «Esto significa además que como proyecto excede a mi vida política, sabemos que es un camino largo y en muchos aspectos vamos a estar sembrando las semillas de un árbol», sostuvo.

Milei se refirió al ingreso de Argentina a los BRICS

En otro tramo de su discurso, Javier Milei se metió de lleno en el debate del día, generado por el ingreso de Argentina al bloque BRICS. Horas antes, su contrincante Patricia Bullrich aseguró que en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio no se va a avanzar en el ingreso a dicho bloque.

«Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas», aseguró el candidato de La Libertad Avanza al tiempo que aclaró: «Nuestro alineamiento internacional es Estados Unidos e Israel».

En este marco, el liberal explicó que «eso no quiere decir que el sector privado no pueda comercializar con quien se le dé la gana. «El comercio debería ser libre, lo que pasa es que los colectivistas esto no lo entienden. Yo no dije que no hay que comercializar ni con China ni con Brasil, lo que digo es que es una cuestión del sector privado», explicó.

Fuente: Ámbito