El presidente Javier Milei habló sobre los cambios en el Gabinete que había anticipado en la previa de las elecciones legislativas, y explicó que postergará esas modificaciones para el recambio del Congreso. Reconoció que necesita una nueva «estructura política para negociar y poder sacar las leyes» y destacó que «cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados los voy a sumar, yo soy bilardista», destacó.

Respecto a los cambios en el Gobierno, el mandatario aclaró este lunes en diálogo con A24 que los movimientos se verán a partir del 10 de diciembre. «Se va a construir a la luz del nuevo Congreso», expresó sobre el nuevo Gabinete.

Para ello, precisó que se tomará «algo de tiempo». «Lo importante es conseguir las reformas. El instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar», aseguró.

«¿En la cabeza de quién estaba de que pudiéramos ganar en la provincia de Buenos Aires? Eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar leyes que yo me comprometí con los argentinos», señaló.

Además, dejó abierta la posibilidad de incorporar referentes de otras fuerzas políticas, al tiempo que negó tensiones internas entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

«Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, los voy a sumar. Soy bilardista y mi compromiso es mi contrato electoral de 2023. Lo voy a hacer», sostuvo, consultado sobre la posibilidad incorporar referentes de espacios aliados.

El día después del categórico triunfo en las elecciones legislativas, Javier Milei aseguró que «lo peor ya pasó»

El presidente Javier Milei habló tras el categórico triunfo del Gobierno en las elecciones legislativas y aseguró que «lo peor ya pasó», porque «dos tercios» de los argentinos abrazaron una idea de país «que trae crecimiento y prosperidad» y confirmaron que, a pesar de los matices, quieren «el mismo norte».

«Es una elección en la que, sobre todas las cosas, los argentinos decidieron no volver al pasado. Dos tercios de los argentinos decidieron votar por un futuro mejor, de prosperidad, de crecimiento», destacó el mandatario este lunes en A24. En ese sentido, señaló que el kirchnerismo no proponía un modelo, sino «destruir a Milei».

«Me parece valioso que la gente le haya dado la espalda a una propuesta destructiva. Ahora hay una idea de país abrazados al segmento civilizado del planeta que trae crecimiento y prosperidad. Vos podés ir por derecha, por izquierda, a mayor o menor velocidad, pero hay dos tercios de la Argentina que quieren eso», señaló.

Fuente: C5N