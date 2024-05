El presidente Javier Milei se refirió este jueves a los rumores que circulan sobre la posible salida del jefe de Gabinete, Nicolás Posse: en el marco de un reportaje el mandatario confirmó que todos los cargos ministeriales se «revisarán» después del debate de la Ley Bases.

El Presidente fue entrevistado en LN+ y aludió a la situación de todos los funcionarios libertarios, incluida la jefatura de Gabinete. En ese sentido, Milei definió el desenlace de la Ley Bases como el «primer hito de gestión» de su gobierno y reveló que trascurrida esta instancia cada funcionario estará «bajo análisis» en función de los resultados de su labor.

«La Ley Bases puede salir bien o puede que no salga. Esa situación va a llegar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados, queda bajo análisis todo el Gabinete. No Posse solo, todos los ministros. Se revisan todos”, dijo Javier Milei en LN+.

La ausencia notable del jefe de gabinete en la presentación del último libro de Javier Milei reforzó la incertidumbre respecto a su futuro político. Sin embargo, los rumores de una posible salida de Posse se volvieron todavía más tangibles luego de las fuertes declaraciones de Javier Milei.

A la luz de las afirmaciones de Milei, la purga en el gabinete libertario es un hecho prácticamente confirmado, que tendrá como fecha bisagra el 25 de mayo y las semanas subsiguientes.

Las versiones sobre el desgaste del jefe de gabinete y su posible apartamiento crecieron en las últimas semanas, mientras trascendía que Posse generaba malestar en el gabinete por sus reiteradas diferencias con Karina Milei y Santiago Caputo, precisamente los dirigentes mas cercanos a Milei.

El jefe de gabinete también protagonizó episodios de tensión con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuando le exigió a comienzos de enero desplazar al subsecretario de Trabajo, Horacio Pitrau.

Javier Milei sobre la situación económica: «Dijimos que el primer trimestre iba a ser duro»

Durante la entrevista en LN+, Milei ahondó en varios temas de actualidad económica, como la inflación y el alza del dólar.

«Si no se aprueba la Ley Bases vamos a seguir adelante y bueno, la inflación va a bajar más lento», agregó Milei y completó: «Es la lógica del sistema democrático. Dijimos que el primer trimestre iba a ser duro. ¿Cuál era la alternativa? La alternativa era hacer kirchnerismo con déficit y emisión».

A propósito del dólar, el mandatario explicó que «no es una corrida porque el Banco Central tendría que estar vendiendo dólares y hoy está comprando. Antes había un problema de atraso y ahora de corrida. Es verdad que se deprecia el valor del peso pero hay que mirar lo que está sucediendo”.

A su vez, consideró que las dificultades de la Ley Bases en el Senado tuvieron un impacto correlativo en lo económico: «En el mercado había una euforia sobre la Ley Bases y el empantanamiento que se genera en Senado hizo que el precio de los bonos cayeran y el riego país subió. El tipo de cambio requiere más tipo de interés”.

Con respecto al equilibrio fiscal, Milei insistió en que el Gobierno «no cederá».

«¿Me puede generar un contratiempo? Sí», comentó el presidente durante la entrevista en LN+.

Por otro lado, el jefe de Estado recordó con satisfacción su protagónica aparición en la tapa de la revista TIME, donde lo describieron como «el jefe de Estado más excéntrico del mundo». «Debo ser el 10° argentino en salir en esa revista. Me parece que algún mérito debo tener. A quien me dijo ‘fenómeno barrial’ no le está yendo bien”, expresó Milei para chicanear a Ricardo López Murphy.

Al mismo tiempo, el mandatario volvió a explicitar sus diferencias con su par español Pedro Sánchez, a quien llamó «incompetente, mentiroso y cobarde».

«Ante el revés que recibió con el ministro de Transporte, cobardemente mandó mujeres a agredirme para encuadrarlo en un tema de misoginia y como no le resultó me agredieron directamente él [Sánchez] y Zapatero», detalló Milei, que tiene previsto volver a Madrid en junio para participar de una premiación del Instituto Juan de Mariana.

Fuente: Perfil