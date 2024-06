El presidente Javier Milei confirmó este lunes desde Praga (República Checa) que en la tercera semana de junio hubo inflación 0, un hecho que no se había registrado hace 30 años. «Eso indica que vamos por el camino correcto» dijo el Presidente en una entrevista radial. También reveló que habló con el canciller alemán Olaf Scholz sobre el ingreso de la Argentina a la OCDE y a la OTAN.

Al mismo tiempo, destacó que su plan económico recibió elogios en todo el mundo. «No hay país del mundo que no reconozca nuestra tarea titánica en términos del ajuste que estamos haciendo, ponderan nuestra política» celebró el mandatario.

En diálogo con radio Mitre esta mañana, Milei sostuvo que «empiezan a aparecer indicios de que las cosas están funcionando» en relación a la inflación 0, un hecho que no se registraba en la economía argentina hace 30 años. «Hubiera sido una catástrofe si no actuábamos correctamente» advirtió el mandatario.

En esa línea reiteró: «La verdad que venir de 17.000% y bajar a 50% de inflación, sin que haya dos hiperinflaciones en el medio, que se licúen los salarios reales o una expropiación tipo Plan Bonex, o que se fijen precios o se fije el tipo de cambio, habla de la miseria de otros colegas».

Javier Milei negó que el FMI le pidiera una devaluación

En tanto, el mandatario negó que el FMI haya pedido una devaluación al ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco del nuevo acuerdo. «Es falso eso. De hecho, el propio ministro Caputo salió a explicar que cuando se lee correctamente el informe no señala eso” expresó.

Según Milei, hay sectores que se benefician de mantener bajos los salarios en dólares, lo que incrementa la pobreza y la indigencia. “Hay sectores que les conviene que haya salarios en dólares bajos y más pobres y más indigentes. Nosotros creemos que funciona de otra manera”.

También aclaró que la solución de la economía en la Argentina no es una devaluación. “El problema de la Argentina no es monetario, es un problema de competitividad y eso no se arregla devaluando”, remarcó.

Por otra parte, enfatizó su política de déficit fiscal cero y señlaó la clave de su plan de ajuste: «Si nosotros no estamos emitiendo dinero para financiar al fisco, si la única emisión que nos queda es por el tema de los remunerados y los hemos limpiado de una manera importante porque ya lo que queda son remunerados del sector público” aseguró.

Finalmente, Milei reafirmó su creencia en la generación de riqueza a través de la productividad y no de la impresión de dinero. “La riqueza no se imprime, la riqueza se genera”, sostuvo.

Fuente: Ámbito