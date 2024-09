Javier Milei confirmó que votará totalmente la ley de financiamiento universitario aprobada el jueves por la noche en el Senado con el voto de casi toda la oposición.

«VETO TOTAL», escribió el Presidente en su cuenta de X, en respuesta a un posteo del Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro «Galleguito» Álvarez. Este funcionario había adelantado a la madrugada que se venía el veto, pero luego tuvo que aclarar que la decisión era de Milei.

La confirmación por parte del Presidente también dejó en offside al portavoz Manuel Adorni, que poco antes no había podido dar certezas. «Se está analizando, no está confirmado que se vaya a vetar o a no vetar. Está en discusión en todo el gabinete», declaró.

El gobierno ya había adelantado que vetaría ésta y cualquier ley que afecte el equilibrio fiscal, pero la posibilidad de que la oposición junte los dos tercios para rechazar el veto generó alguna incertidumbre sobre si Milei concretaría su amenaza.

La chance de que se junten los dos tercios para rechazar el veto está latente, aunque el gobierno tiene una chance importante en la Cámara de Diputados donde está cerca de bloquearlos.

En el Senado hubo 57 votos a favor contra 10 en contra y una abstención. Además hubo 4 ausentes, de los cuales 3 fueron de Unión por la Patria. Los dos tercios en el Senado se alcanzan con 48 votos.

En Diputados, en tanto, la media sanción se consiguió con 143 votos a favor y 77 en contra, una abstención y 35 ausentes. Para bloquear los dos tercios el oficialismo necesitaría sumar otros 10 votos de rechazo, algo bastante probable porque entre los ausentes hay 3 diputados del PRO, un libertario, dos sanjuaninos y una tucumana de bloques aliados, y dos de los radicales que ayudaron a Milei con el veto a la movilidad jubilatorio. Los otros tres radicales de ese grupo votaron a favor, por lo que tranquilamente podrían cambiar ahora.

