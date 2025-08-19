El Gobierno nacional confirmó un nuevo aumento para los haberes de jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El incremento se calcula según la última inflación difundida por el Indec y se le sumará un complemento adicional para reforzar ingresos.

En paralelo, también aumentarán los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y otras Asignaciones Familiares (SUAF) que entrega el organismo en septiembre.

Milei confirmó $390.000 para jubilados

De acuerdo al Decreto 274/2024, publicado en el Boletín Oficial, los jubilados y pensionados deben percibir aumentos todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos períodos atrás. En este sentido, en septiembre se acreditará un incremento que se tiene que calcular con la inflación de julio.

El Indec registró un 1,9% de inflación en julio, por lo que las jubilaciones aumentarán ese mismo porcentaje y los montos cambiarán de la siguiente manera:

El haber mínimo pasará de $314.243 a $320.213. Sin embargo, Milei confirmó que los jubilados con ingresos bajos cobrarán el bono de $70.000 de refuerzo de ingresos y así alcanzarán los $390.213. El extra está congelado desde marzo del 2024.

El haber máximo pasará de $2.114.561 a $2.154.737.

Fecha de cobro para jubilados en Mi Anses

Se estima que el calendario de pagos de septiembre para jubilados y pensionados empezará el lunes 8 de septiembre y avanzará según terminación de documento.

Fuente: Bae Negocios

