Tras las elecciones legislativas bonaerenses, el Gobierno de Javier Milei anunciará esta semana otro aumento para jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La fecha del anuncio ya estaba programada antes del proceso electoral y el cronograma avanzará sin cambios.

Mientras tanto, la Anses activa este martes 9 de septiembre el calendario de pagos del bono para jubilados y extras para prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), entre otras.

Nuevo aumento para jubilados en octubre

De acuerdo al Decreto 274/2024 de movilidad jubilatoria, los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones de la Anses deben tener actualizaciones todos los meses.

El cálculo se realiza según la inflación de dos meses atrás. En este sentido, el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que dio a conocer el Indec para julio, impactó en los haberes jubilatorios de agosto y, ahora, el de agosto impactará en los de octubre.

De cuánto sería el aumento para jubilados: monto de octubre

El aumento para jubilados será igual al dato de inflación de agosto 2025. La Fundación Libertad y Progreso y la consultora Equilibra prevén un IPC cerca del 2%. EcoGo también coincide en el cálculo, al que ubicó en 2,1%.

Por otra parte, en la Ciudad de Buenos Aires el índice de precios se ubicó en 1,6% y desaceleró respecto del mes anterior.

Monto de octubre para jubilados

Si el aumento es del 2%, los haberes mínimos para jubilados pasarían de $320.277 a $326.682,52.

En tanto, el haber máximo pasaría de $2.155.162,17 a $2.198.265,24.

Fecha del anuncio del aumento para jubilados

El Indec dará a conocer el dato el miércoles 10 de septiembre a las 16, y en ese momento se conocerá el dato oficial sobre cuánto aumentan las jubilaciones.

Fuente: Bae Negocios