El candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró que si llega al Gobierno dejará ocho Ministerios, por lo que hizo un repaso sobre qué pasará con cada área de Gobierno. Además, adelantó que «a los que tiren piedras» los meterá «presos». «Me van a tener que sacar muerto», advirtió.

Entrevistado en LN+, al ganador de las PASO le pusieron un organigrama con las distintas áreas del Gobierno Nacional para que muestra su «plan motosierra».

Ministerio de Turismo y Deporte y Ministerio de Transporte

En ese marco, rápidamente tachó el Ministerio de Turismo y Deporte y el Ministerio de Transporte. Asimismo, también sacó el Ministerio de Trabajo, aunque aclaró que va a estar adentro de un nuevo Ministerio de Capital Humano, que va a concentrar: Niñez y Familia, Salud, Educación y Trabajo.

Ministerio de Capital Humano

«Para cambiar la forma de dar la asistencia. En lugar de regalarte el pescado, se te va a enseñar a pescar. Va a ser un trabajo largo, pero de acá a 15 años vamos a tener una Argentina donde todos quieran producir», explicó sobre Capital Humano, que estaría bajo las órdenes de Sandra Pettovello, según consignó la agencia NA.

Ministerio de Salud

En ese sentido, también tachó al Ministerio de Salud. «Tuvimos 130 mil muertos. Si hubiéramos hecho las cosas como un país, al menos, mediocre durante la pandemia, hubieran sido 30 mil muertos», afirmó.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Uno de los que sí quedará es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Milei, en caso de que sea electo presidente, ya tiene a su canciller designada: Diana Mondino.

Ministerio de Obras públicas e Infraestructura

Asimismo, también eliminó del organigrama a Obras públicas, pero adelantó que cambiaría a Infraestructura. «Obras públicas desaparece. Lo que va a haber es un Ministerio de Infraestructura que va a implementar las obras con el sistema de iniciativa privada a la chilena. Para que el que la obra la paga el que la usa», señaló.

Ministerio de las Mujeres

Otro de las áreas de gobierno que eliminará es el Ministerio de las Mujeres. «Creo en la igualdad ante la ley. El primero que levantó la bandera feminista, fue un liberal. Esto no se trata de un derecho, se trata de privilegios. Son ñoquis. Tenés que garantizar la igualdad ante la ley. Si vos creas privilegios, estás castigando a otros, eso está mal», opinó.

Ministerio de Justicia

En el segmento de los que se mantienen, está le Ministerio de Justicia. «Estamos analizando reformas para darle más autonomía a la justicia. Voy a buscar un acuerdo con la Corte Suprema para el ministro de Justicia. Tiene que haber perfecta armonía. Quiero lograr independencia total en lo económico. Hoy la justicia depende de que autorice jefatura de Gabinete los aumentos. Los tienen agarrados así», adelantó Milei.

Ministerio del Interior

Para el líder de La Libertad Avanza, el Ministerio del Interior también se mantendrá, pero no quiso adelantar quién será su ministro, aunque dejó varias pistas. «Es una persona que tiene mucho talento político para vincularse», inició. «¿Rogelio Frigerio?», le preguntó el conductor Jonatan Viale. «Le fue muy bien en la elección», dijo Milei negando a quien ya estuvo en ese cargo en el gobierno de Macri. «Es hombre. No sé si lo conocés, es una mente brillante, un ser humano maravilloso», siguió con las pistas. «Ruckauf», se escuchó decir a uno de los panelistas. «Y no está en la Argentina», señaló el candidato presidencial como última pista.

Educación

En cuanto a Educación, que quedará adentro de Capital Humano, Milei adelantó que «la secretaría de Educación va a quedar en manos de un gigante como Martín Krause».

«Tiene que ser un sistema que promueva la competencia. Vos podés subsidiar la oferta o subsidiar la demanda. Acá se subsidia la oferta, le ponés guita a una institución que en lugar de utilizar los recursos para hacer crecer y mejorar la calidad educativa la utiliza para hacer política. Nosotros le damos un voucher a la persona y que elija ella donde quiera estudiar. Con los mismos recursos, no vamos a ajustar en educación. Vos le das la plata a la gente para que elija donde quiere estudiar. Esto lo hablé con el empresario que desarrolló esto en Suecia», explicó.

Ministerio de Economía

Sobre el Ministerio de Economía, que se mantendrá como tal, también dio pistas sobre cómo será su ministro. «Carlos Rodríguez va a ser el jefe de asesores. El ministro de Economía va a ser alguien tan ortodoxo como yo, que le gusta la motosierra tanto como me gusta a mí». «¿Marcela Pagano?», consultó Viale. «No, va a ser diputada nacional por provincia de Buenos Aires», respondió el candidato. «¿Darío Epstein?», le volvieron a preguntar. «Está en temas de financiamiento, tiene mucha experiencia en la privatización de empresas que es algo que queremos cortar», opinó Milei.

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat

Este fue otro de los Ministerios que Milei eliminó de la lista sin dudarlo.

Desarrollo Social

Sobre el Ministerio de Desarrollo Social, explicó que queda dentro de Capital Humano. «Los planes se mantienen, los que reciben programas de asistencia social son víctimas del sistema, hay que castigar a los victimarios, a los políticos que esclavizan a la gente», afirmó.

«Por eso está Capital Humano, te ocupas de Niñez y Familia para que los chicos se desarrollen y desarrollen el cerebro», agregó.

Luego, sobre los planes sociales, apuntó: «Se acabaron los intermediarios. Si tiran piedras en la calle los meto preso, a la gente no le va a faltar la asistencia, pero saco a los intermediarios, saco a los chorros.

Milei: «A los que tiran piedras los voy a meter presos y si me rodean Casa Rosada me van a tener que sacar muerto»

El ganador de las PASO 2023 indicó que también eliminará varias secretarías encabezadas por Emilio Pérsico y Daniel Menéndez, referentes del Movimiento Evita y Barrios de Pie, respectivamente. En caso de llevar a cabo esas medidas en una eventual Presidencia, Milei se refirió a las posibles protestas a las que se expondrán.

«Si me rodean la Casa Rosada. Que vengan y me saquen, me van a tener que sacar muerto de ahí. Se las voy a dar a esa pelea», aseveró Milei. A lo que Viale acotó: «No queremos quilombo, tiros, nada de eso». «Pero tampoco hay que dejarse extorsionar. Aquellos que estén organizando problemas, irán presos», respondió el candidato.

Ministerio de Defensa

El líder de La Libertad Avanza comentó que esta área dependerá de Victoria Villarruel, por lo que ella elegiría al ministro.

Ministerio de Cultura

«El Ministerio de Cultura desaparece, pero esto va a quedar dependiente de Jefatura de Gabinete, se reasignan. Estos son curros, lo vamos a hacer de manera eficiente», comentó Milei.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

En otro de los puntos polémicos de su iniciativa, señaló la ciencia y tecnología «quede en manos del sector privado». «¿Y el Conicet?», preguntó Viale y Milei repitió que quede «en manos del sector privado». «Uh vas a tener un despelote. ¿Y qué vas a hacer con la gente que vive del Estado y trabajan en el Conicet, los científicos. Cerrás el Conicet?», insistió el periodista.

«Que se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio, como hace la gente de bien. Qué productividad tienen. Qué han generado. No se nota que hayan generado desarrollo e investigación. Buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas porque evidentemente…», respondió el candidato.

Ministerio de Ambiente

Finalmente, también adelantó que cerraría el Ministerio de Ambiente.

