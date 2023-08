El candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aseguró este martes que funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) «la contactaron» a su hermana (Karina) «para tener una reunión» tras haber sido el candidato más votado en las primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO), mientras que la postulante del espacio en la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, descartó una alianza con JxC en ese distrito para las generales de octubre.

«Me llamaron del FMI, la contactaron a mi hermana para tener una reunión. Estamos viendo cómo encararla», aseguró Milei en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red.

En ese sentido, reiteró que «no va a haber problema» con el organismo de crédito internacional ya que el programa que proponen «es mucho más duro que el del Fondo»

«Tenemos una hipótesis de ajuste mucho más fuerte. El FMI propone un número fiscal y la forma en la cual se alcance es problema de cada uno. Históricamente, los ajustes en la Argentina recayeron sobre el sector privado o sea los productores de riqueza. La gran diferencia que proponemos es que vamos a ir contra la política», reafirmó el candidato presidencial de LLA.

En el marco de una extensa entrevista que ofreció con su presencia en el piso de los estudios de la radio, Milei afirmó que su espacio está «preparado para gobernar hoy» y destacó que sus eventuales ministerios ya se encuentran «trabajando en la sombra».

«Fuimos los más votados individualmente. Si hacemos bien el trabajo, podríamos ganar en primera vuelta; tenemos altas chances», sostuvo Milei, cuya precandidatura presidencial cosechó el 30,04% de los votos en las PASO celebradas el domingo último a nivel nacional.

Al ser consultado sobre su estrategia de cara a las elecciones generales del 22 de octubre próximo, Milei sostuvo que va a continuar difundiendo su «mensaje a la sociedad» para convencerla de que «la solución es por el lado de la libertad».

«No es contra un determinado político o buscar tales votos, sino tratar de seguir llevando el mensaje», afirmó y detalló que, en caso de acceder a la Presidencia, su gestión recortará «15 puntos del PBI».

«No estamos planeando echar gente (del sector público), sino reasignarlos. La planta política no tiene que estar en las empresas públicas. Los cuadros técnicos y las personas de bien que trabajan se quedan todas. Estamos elaborando una reforma del Estado», añadió.

En tanto, sostuvo que, en caso de llegar al gobierno, no va a «quitarle la protección a los vulnerables» y destacó que en ese sector de la población «fueron los que más» votaron por su espacio.

«El ajuste va a caer sobre los políticos y los empresarios prebendarios. Ningún argentino de bien va a pagar el ajuste; lo van a pagar los delincuentes», aseveró.

Al detallar sus propuestas en caso de ser elegido presidente, Milei insistió con que su idea de mantener solo ocho ministerios: Economía, Infraestructura, Relaciones Exteriores, Seguridad, Defensa, Justicia, Interior y Capital Humano.

Las carteras de Salud y Educación, entre otras, pasarán a estar bajo la orbita del área de Capital Humano.

Sobre su propuesta de eliminar el Banco Central, Milei consignó que se va a instrumentar por medio de la dolarización.

«La Ley está preparada. Nosotros vamos a presentar la reforma y, si encuentra resistencia en el Congreso, la vamos a exponer ante la sociedad con un plebiscito. Estamos dispuesto a dar las discusiones pero las reformas estructurales, si llegan a ser frenadas, las vamos a someter a la elección del público», remarcó.

Por otra parte, al ser consultado sobre el crimen de Morena Domínguez, la niña de 11 años asesinada por dos motochorros el miércoles pasado en Lanús, el diputado expresó que, en ese hecho, «se ve el desprecio a la vida» que -indicó- está asociado a «la degradación moral de la Argentina».

«Se necesita una revolución de índole moral. Se acabó el ‘zaffaronismo’ (en alusión al exministro de la Corte Raúl Zaffaroni); la víctima es la víctima y el victimario, si comete un delito, tiene que pagar», apuntó, aunque aclaró que «la pena de muerte va en contra del liberalismo».

Sobre quienes advirtieron que defiende políticas «antiderechos», Milei respondió que, en realidad, está «en contra de los privilegios».

No obstante, insistió con su postura de que «la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un homicidio agravado por el vínculo en el vientre materno» y reiteró su idea de «someterla a consulta popular».

Sin embargo, pese a las afirmaciones del candidato libertario ninguna Ley que incluya sanciones en el Codigo Penal puede ser derogada por el resultado de una consulta popular y para que eso suceda debe pasar por el Congreso de la Nación.

Por su parte, Píparo volvió a descartar la posibilidad de una alianza electoral con Juntos por el Cambio (JxC) para respaldar la postulación del candidato Néstor Grindetti en la provincia de Buenos Aires con miras a las generales de octubre.

«Si alguno quiere bajarse de la candidatura para sumarse a las ideas de LLA es bienvenido. Pero no existe ninguna posibilidad que yo me baje, ni tampoco se lo pediría a nadie. Eso de juntarse para ganar es lo que ha hecho JxC y no es algo sólido», fundamentó en declaraciones a radio Mitre.

Píparo dejó claro que LLA es «el único espacio distinto» que se presenta en las elecciones de este año.

«Creo que toda la gente que nos dio su voto el domingo pasado nos mostró que, finalmente, no hay ningún derecho garantizado en este país. No hay derechos a la educación, a la salud y menos a la seguridad», dijo y destacó el hecho de haber sido la postulante opositora más votada en las elecciones primarias.

Fuente: Télam