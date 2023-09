El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, dijo que «una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera», afirmó que el valor del agua es «cero» y propuso la apropiación de esos cauces por parte de intereses privados, lo que abrió una nueva polémica sobre sus propuestas y despertó variadas críticas de todos los demás sectores políticos.

«Una nueva propuesta de Milei. Además de ser negacionista del cambio climático ahora habla de privatizar un recurso como el agua que ya es escaso en el mundo, y en nuestro país sí tiene dueño: somos todos los argentinos y argentinas», le respondió la titular de Aysa, Malena Galmarini, a través de su cuenta de Twitter.

«Mientras el mundo se preocupa por el calentamiento global, unos pocos quieren lucrar con las necesidades básicas de las personas. Nuestros ríos se cuidan y el agua no se negocia», aseveró la funcionaria.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, también salió a contestarle: «Milei tus ideas, que son un peligro, se deben aplicar en algún otro planeta, no en este dónde convivimos 8.000 millones de seres humanos».

En su cuenta de Twitter, Katopodis dijo que «millones de argentinos y argentinas necesitan agua segura y saneamiento, millones de hectáreas necesitan riego y nuestros ríos tienen la capacidad de generar energía hidroeléctrica, pero para vos la contaminación de los cursos de agua se soluciona con la mano invisible del mercado» y agregó: «Mientras tanto, como consecuencia de la contaminación mueren personas y animales. No podés negar el cambio climático y el calentamiento global».

Ayer (por el viernes), en declaraciones en el cierre del Congreso Económico Argentino en La Rural, Milei abrió una nueva polémica a partir de una declaración formulada en ese marco.

«En el caso de una empresa que contamina el río, lo que no está bien definido es el derecho de propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiera», dijo en su disertación y se peguntó: «¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el problema ahí? Eso, en realidad, habla de una sociedad a la que le sobra el agua, y el precio del agua es cero».

«El problema en realidad radica en que no hay derechos de propiedad sobre el agua, cuando falte el agua, alguien va a ver un negocio ahí y va a reclamar los derechos de propiedad. Van a ver cómo ahí sí se termina la contaminación», agregó el candidato de ultraderecha, que resultó el más votado en las PASO.

De esta forma, el candidato presidencial volvió a relativizar los efectos del cambio climático, algo que ya había hecho durante el debate de candidatos de 2021, donde aseguró que la tierra no se estaba calentando sino enfriando.

Otro de los dirigentes que salió a cuestionar a Milei fue el referente del PRO Federico Pinedo.

«Entre todos debemos cuidar lo de todos: el aire, las aguas públicas. Es lo que establecen la Constitución y las normas mundiales de cuidado del ambiente», dijo Pinedo en su cuenta de Twitter.

«Esto de mercantilizar todo es una aberración. La apropiación privada de los ríos ¿será por la violencia?», se preguntó Pinedo al final de su posteo.

También desde Juntos por el Cambio, Gladys González, la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires que preside la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, salió a cuestionar a Milei.

«Te gusta que la gente se enferme Milei? Cómo se nota que no has pisado jamás los barrios de la gente que vive al margen de un río contaminado. No te importa el plomo en sangre de los niños, ni sus enfermedades respiratorias, ni que caminen entre la basura y la mierda»; dijo la legisladora en su cuenta de Twitter.

Y agregó: «Y encima, vos que sabés tanto de economía, ¿no entendés que cuesta plata? ¡¡¿La plata de los impuestos en los gastos de salud y de la pérdida de competitividad de las empresas de las que hablas?!! Sos burro o sos un mal pibe?».

Desde la izquierda, la candidata presidencial Myriam Bregman expresó: «Ni cómplices ni sometidos al extractivismo y la voracidad empresaria. Nuestras vidas valen más que sus ganancias. (Y lo que dice es ilegal, que agarre un librito que no muerde)».

Fuente: Télam