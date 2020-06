El ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff, participó este lunes de la reunión vía teleconferencia presidida por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García y de Educación, Nicolás Trotta. “Misiones no habló de fechas, cada provincia analizará el escenario epidemiológico“, dijo.

Sedoff contó que la reunión fue para establecer un protocolo coordinado para el regreso a las aulas. “En la provincia no podemos decir un fecha exacta porque no sabemos cómo puede evolucionar el escenario epidemiológico, no de pende de nosotros. Tenemos una Comité de Salud que evaluará la situación”, insistió.

Indicó además que es la Provincia quien definirá la fecha ya que cada una es responsable de su sistema educativo.

En relación al protocolo a seguir cuando se dé el regreso a clases señaló que todo indica que este año se volverá en una situación de presencialidad y no presencialidad con una estructura para menor cantidad de alumnos. De esta manera, una parte seguirá con el sistema pedagógico de las aulas virtuales. “Nosotros como provincia estamos muy preparados para poder trabajar en ese modelo mixto. Sabemos de qué estamos hablando y tenemos muchísima formación docente trabajando en esto”, subrayó e n diálogo con Canal 12 y remarcó que no hay fecha exacta para la vuelta a clases en la tierra colorada.